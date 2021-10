Tote Tiere: Laut Jäger sorgt Corona für Unruhe im Wald

Plus Jäger Stefan Müller macht auf die hohe Zahl von verendeten Tieren im Wald bei Meitingen aufmerksam. Er erklärt, wodurch das sogenannte Fallwild ums Leben kam.

Corona ist auch im Wald zu spüren. Jäger Stefan Müller beklagte bei der Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Meitingen, dass es im vergangenen Jahr extrem viel Fallwild gegeben habe. Unter Fallwild versteht man Tiere, die nicht vom Jäger erlegt werden, sondern zum Beispiel an Krankheiten eingehen oder in der Folge von Verkehrsunfällen verenden.