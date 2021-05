Meitingen

vor 3 Min.

Was aus dem Kaufhaus Liepert mitten in Meitingen geworden ist

Plus Ursula Urlich und Klaus Meier erstanden das Kaufhaus und seine alten Schätze. Damit begann eine abenteuerliche Reise zurück in die 1970er-Jahre.

Von Steffi Brand

Wenn Ursula Urlich und Klaus Meier in der Hauptstraße 11 mitten in Meitingen vorfahren, dann stehen sie mittlerweile am Ende einer langen Reise. Sie hat im Dezember 2018 begonnen - mit Ausflügen in die 70er-Jahre. Bis heute ist die Reise nicht zu Ende, aber langsam ist Licht am Ende des Tunnels – und das sehen auch die Passanten, die am ehemaligen Kaufhaus Liepert vorbeischlendern. Doch was ist aus dem Traditionskaufhaus geworden?

Themen folgen