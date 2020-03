16.03.2020

Michael Higl wiederholt sein Wahlergebnis

Für den Bürgermeister von Meitingen ist das Resultat ein Ansporn

Am Sonntagabend ist Michael Higl in Meitingen unterwegs, um den Wählern „Danke“ zu sagen. Allerdings nicht persönlich, denn einerseits sind wegen des Coronavirus ohnehin keine Wahlpartys im Gange, andererseits sind viele Mitstreiter aus seinem Wahlkampfteam noch selbst in den Wahllokalen als Helfer mit dem Auszählen beschäftigt. Der wiedergewählte Bürgermeister versieht seine Wahlplakate mit „Danke“-Aufklebern.

Wie bei der Wahl vor sechs Jahren haben 92,4 Prozent der Wahlberechtigten für den Amtsinhaber von der CSU gestimmt. In absoluten Zahlen hat er aber zugelegt – es sind rund 400 Stimmen mehr als im Jahr 2014. Grund ist die höhere Wahlbeteiligung, die von 55 auf 57 Prozent gestiegen ist.

Zunächst hat Higl die Veröffentlichung der Wahlergebnisse zu Hause verfolgt. Die Freude ist groß, denn dieses Votum zeige, dass er in seinem Amt doch so einiges richtig gemacht haben müsse. Gleichzeitig sieht er es als Verpflichtung und Vertrauensvorschuss für die nächste Amtszeit. „Für mich ist es Ansporn und Motivation“, so Higl, der sein Amt als Berufung empfindet.

Allerdings sind seine Gedanken kurz nach der Wahl schon auf die neue Woche gerichtet. Wegen des Coronavirus treibt ihn die Sorge um, welche Probleme ihn und die Gemeindeverwaltung am Montag erwarten, wenn die Schulen und Kindergärten geschlossen sind und für Eltern Hilfe bei der Kinderbetreuung organisiert werden muss, oder wie die Schließung der Bücherei zu bewerkstelligen ist. (gol)

