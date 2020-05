10:59 Uhr

Milchlaster brennt bei Müller-Milch in Aretsried

Wegen eines technischen Defekts brannte ein Milchlaster in der Waschstraße von Müller-Milch, teilt die Polizei mit. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Wegen eines technischen Defekts kam es am Freitag gegen 7.20 Uhr in einer Waschhalle der Firma Müller Milch in Aretsried aufgrund zu einem Fahrzeugbrand eines Milch-Tanklasters, teilt die Polizei mit. Dieser war von seinem 46 Jahre alten Fahrer in einer Waschhalle am Abend zuvor abgestellt worden.

Brand in Aretsried: Fahrer konnte Milch-Tanklaster nicht selbst löschen

Der Fahrer hatte am Brandmorgen den Lastwagen und dessen Pumpanlage gestartet. Nach einer Laufzeit von etwa zehn bis 15 Minuten konnte der Fahrer Brandgeruch wahrnehmen und stellte einen Brand im Motorraum fest. Sämtliche Löschversuche des Fahrers schlugen fehl. Erst die hinzugerufene, freiwillige Feuerwehr aus Aretsried, die mit rund 40 Leuten anrückte, konnte den Brand löschen. Dabei entstand am Lastwagen und der Waschhalle ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. (jah)

