00:36 Uhr

Ministranten verschönern Kindergarten

Pfarrgemeinden Steppach und Westheim starten soziales Projekt

Von Amelie Kölbl

Meereslandschaften an einer alten grauen Wand, die Erneuerung eines Kräuterbeets – all das steht beim sozialen Projekt „72 Stunden, uns schickt der Himmel“ der Ministranten aus den Pfarrgemeinden Steppach und Westheim auf dem Programm. Von heute an verschönern 40 Ministranten drei Tage lang die Außenanlage des Kindergartens in Westheim.

Dafür wollen sie eine graue Wand mit abgeblätterter Farbe nicht nur neu streichen, sondern auch mit einer ganzen Meereslandschaft verzieren. Des Weiteren planen die Ministranten, eine Kräuterschnecke neu anzulegen. Dabei handelt es sich um Steine, die in Form einer Schnecke um die Kräuter gelegt werden. Die Steine speichern die Sonnenwärme und sollen so das Wachstum der Kräuter unterstützen. Eine solche Schnecke war im Kindergarten Westheim bereits vorhanden. Allerdings war diese zugewuchert, so- dass eine Erneuerung dringend nötig ist. Außerdem wollen die Ministranten innerhalb der 72 Stunden die Atrium-Stufen am Kindergarten neu anstreichen.

Von Freitag 23. Mai, bis Sonntag 26. Mai, werkeln die Ministranten aus den Pfarrgemeinden Steppach und Westheim, um das Projekt zu vollenden. Doch sie sind nicht die Einzigen, die sich sozial engagieren.

Insgesamt beteiligen sich deutschlandweit 81000 junge Menschen in 3300 Gruppen an der Aktion „72 Stunden, uns schickt der Himmel“. Neben Pfadfindern engagieren sich auch viele christliche Kirchenverbände für einen guten Zweck. Die Aktion wird jeweils vor Ort von den BDKJ Diözesanverbänden organisiert. Egal ob Nachbarschaftstreffen, Partnerschaften zu Asylunterkünften oder der Bau von Klettergerüsten – Ziel der Aktion ist es, innerhalb von 72 Stunden interreligiöse, politische, ökologische oder internationale Projekte umzusetzen.

Auch die Pfarrgemeinschaften Steppach und Westheim machen mit. Sie entschieden sich für ein Projekt, das sie von der Idee bis zur Durchführung selbst planten. Die 40 Ministranten im Alter von 10 bis 24 Jahren wollen die Außenanlage des Kindergartens in Westheim verschönern.

Dabei werden die fleißigen Helfer von heimischen Firmen unterstützt. So bekommen sie entsprechende Farben und Pflanzen für die Kräuterschnecke kostenlos zur Verfügung gestellt. Zur Stärkung erhalten sie auch eine Brotzeit.

Themen Folgen