Mit Video über Mobbing zum ersten Platz

Diedorfer Mittelschüler drehen Film für den „Azubi Movie Award“

Drei Diedorfer Mittelschüler haben vor Kurzem für ihr selbst produziertes Video den ersten Preis in der Kategorie Juniors beim Projekt „Azubi Movie Award“ bekommen.

Jeden Tag kommen Schüler heute in den Neuen Medien, unter anderem auf Social Media Plattformen, mit Videos in Berührung und drehen diese oft selbst. Für eine sinnvolle Beschäftigung mit dem Thema „Neue Medien“ hatte Lisa Paul, Jugendsozialarbeiterin an der Mittelschule Diedorf, drei videobegeisterte Schüler beim Projekt „Azubi Movie-Award“ angemeldet. Der Azubi Movie-Award unterstützt und prämiert Schulprojekte, die Videos produzieren und damit junge Menschen an das Thema Video-Produktion professionell heranführen. Maxi Mia (Klasse 7a), Joshua (7a) und Diego (6a) wollten einen Film zu einem Thema drehen, das aktuell eine große Rolle im Schulalltag spielt, nämlich Mobbing.

Nur mit dem Smartphone und einer App, um den Film zu schneiden, kreierten Maxi Mia, Joshua und Diego in ihrer Freizeit ein dreiminütiges Aufklärungsvideo zum Thema Mobbing. Regie und Schauspiel meisterten sie selbst.

Im Cinestar-Kino Augsburg konnten die Teilnehmer des Wettbewerbs dann ihre eigenen Filme auf der großen Kinoleinwand bestaunen. Die drei Schüler der Mittelschule wurden dort für den ersten Platz in der Kategorie Juniors ausgezeichnet. (AL)

