Mit der Wok-Geige zum Suppenessen

Knedl & Kraut gehen in Gersthofen auf eine „Bayerische Weltreise“ mit Musik

Den Bayern wird oft nachgesagt, dass sie bodenständig sind und am liebsten daheim bleiben. Anders die Musiker von Knedl & Kraut. Sie machen sich auf den Weg, um immer neue Eindrücke zu sammeln. Für ihr Programm „Bayerische Weltreise“, zu erleben am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen, verlosen wir fünfmal zwei Freikarten.

Nach ihrem Ausflug durch die hiesige Wirtshauskultur machen sich Knedl & Kraut auf, um die Welt zu entdecken. Bis nach China führt die „Bayerische Weltreise“. Dort lädt an jeder Ecke ein Straßenimbiss mit originaler Wok-Geigen-Begleitung zum Essen ein. Aber Achtung: „Do gibt’s Pudlsuppn anstatt Nudlsuppn!“ Dann doch lieber nach Spanien zum Sound der Käseschneide-Mandoline.

In verschiedensten Sprachen und Dialekten berichten die Musiker von bunten Erlebnissen und Eindrücken – mit vogelwildem musikalischem Equipment. Für die „Bayerische Weltreise“ mit der Gruppe Knedl & Kraut am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Montag, 2. März, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und schreibt uns, was es in einem Lied der Gruppe statt „Nudlsuppn“ gibt. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 26,90 Euro (Abo-Zuckerl 21,50 Euro) gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12 sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

