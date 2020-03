vor 40 Min.

Mit über einem Promille im Blut hinterm Steuer erwischt

Die Polizei kontrollierte am Sonntagabend einen Autofahrer, der betrunken in Dinkelscherben unterwegs war.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend in Dinkelscherben kontrolliert worden. Ihn erwartet ein Bußgeld und Fahrverbot.

Betrunken hatte sich ein Mann in Dinkelscherben am Sonntagabend hinters Steuer gesetzt. Die Polizei kontrollierte gegen 22.30 Uhr in der Spielangerstraße in Dinkelscherben einen 36-jährigen Autofahrer. Wie die Polizei mitteilt, roch dieser verdächtig nach Alkohol. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (kinp)

Themen folgen