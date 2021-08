Heißt es bald wieder "Nächster Halt: Mödishofen"?

Plus Der Ustersbacher Arbeitskreis setzt sich für eine Reaktivierung des Bahnhalts Ustersbach ein. Bereits die erste Aktion findet großen Zuspruch.

Seit mehr als 30 Jahren hält in Mödishofen kein Zug mehr. Der Grund für die Stilllegung war damals der immer enger werdende Takt der Langstreckenzüge und die Zunahme des Güterverkehrs, der die zweigleisige Strecke so stark belastete, dass einige Bahnhaltestellen eingestellt werden mussten. Mödishofen war ebenfalls betroffen, obwohl der Bahnhof eigentlich sehr stark frequentiert war. Der Gedanke, dass jemals wieder ein Zug dort hält, schien unvorstellbar. Dies änderte sich jedoch durch die Planungen der Deutschen Bahn zum Deutschlandtakt.