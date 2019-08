vor 20 Min.

Mostsaison eröffnet

Die Saft- und Mostsaison hat beim Obst- und Gartenbauverein Herbertshofen begonnen. Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins sowie die ersten Obstanlieferer Lisa Kewitz, Uwe Schilling, Klaus Baader, Günter Heinrich, Günter Wünsch, Loa Köber und Martin Fritz (von links) waren bereits am ersten Tag vor Ort.

So entsteht aus Obst Saft und Most

Die Most- und Saftherstellung hat beim Obst- und Gartenbauverein Herbertshofen bereits begonnen. Die Saison geht bis Mitte September. „Der Andrang der Obstanlieferer ist momentan noch nicht so groß wie im vergangenen Jahr, schildert der erste Vorsitzende der Herbertshofener Gartler Günter Wünsch. Damals gab es eine regelrechte „Obstschwemme“, sodass der Verein einige Sonderschichten einlegen musste, um die Kunden zufriedenzustellen. Wünsch erinnert sich zurück: „Wir haben im letzten Jahr zu Beginn der Aktionszeit etwa acht bis zehn Tonnen Äpfel und Birnen verarbeitet und ein Ende der Aktion war damals nicht in Sicht.“

Die Anrufe für Anmeldungen halten sich heuer jedoch noch in Grenzen, was sich aber nach der Ernte von Trauben und Quitten schnell ändern könnte, vermutet der Vorsitzende. Eigentlich, so Wünsch, plante der Gartenbauverein, die Hauptsaison erst Mitte September richtig anlaufen zu lassen. Doch nun werden bereits Äpfel und Birnen zur Saftverarbeitung angeliefert. Derzeit werden erst einmal Äpfel und Birnen, im Herbst dann auch Trauben und Quitten, zur Verarbeitung angeliefert und zu Saft verarbeitet. (peh)

Themen Folgen