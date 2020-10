22.10.2020

Motorradfahrer wird nach Unfall in Klinik gebracht

Beim Zusammenstoß mit einem Auto an der B300-Kreuzung in Vogelsang hat sich ein Motorradfahrer verletzt.

Von Gunter Oley

Ein Motorradfahrer hatte auf der B300 eine rote Ampel nicht beachtet. Er wurde leicht verletzt, als er in ein Auto prallte.

Nach Angaben der Polizei ist ein 41-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 21.35 Uhr von Biburg kommend an der Kreuzung der Staatsstraße 2510 bei Grün nach links in die B300 in Richtung Augsburg abgebogen. Ein 32-Jähriger war mit seinem Motorrad in Richtung Diedorf unterwegs.

Der Motorradfahrer beachtete laut Polizei nicht, dass die Ampel für ihn Rot zeigte, und prallte in das abbiegende Auto. Der 32-Jährige wurde dabei leicht verletzt und wurde zur ärztlichen Untersuchung in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (gol)

