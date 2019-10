10.10.2019

Motorsportclub ist 60 Jahre unterwegs

Meitinger Verein hat Geburtstag. Nach Benzinkrise drohte die Auflösung

Von Peter Heider

Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal wird 60 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum am Samstag, 26. Oktober, im Meitinger Bürgersaal (Beginn 18.30 Uhr).

Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal wurde im März 1959 als 111. Ortsclub des ADAC Südbayern, der damals 70000 Mitglieder hatte, gegründet. Von den Gründungsmitgliedern lebt noch der damalige Sportleiter Werner Kraus. Jeweils am ersten Dienstag im Monat trafen sich die Clubmitglieder im Gasthof Zur Neuen Post in Meitingen. Jedes Mitglied musste damals nur drei Mark Jahresbeitrag zahlen.

In den Jahren nach der Gründung beteiligten sich die Mitglieder an Ballonsuchfahrten, Touristikfahrten, Orientierungsfahrten und Fahrzeugweihen. Neben den Motorsportveranstaltungen kamen auch die geselligen Termine wie der traditionelle Faschingsball, Ausflüge und gemeinsame Ausfahrten nicht zu kurz. „Eine der größten Veranstaltungen war der Maiausflug zur Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in Wemding“, erzählt Vorsitzender Richard Miller. An dieser Alten- und Versehrtenfahrt beteiligten sich 60 Pkw und drei Omnibusse. Eine weitere Großveranstaltung war 1966 das erste Seifenkistenrennen am Langenreicher Berg, mit 60 Teilnehmern in drei Klassen, zu dem über 1000 Zuschauer kamen. Sogar das deutsche Fernsehen berichtete darüber.

Der Club führte zudem viele Fahrradturniere an Schulen durch. Junge Autofahrer starteten bei Orientierungsfahrten im Landkreis. Durch die Benzinkrise und neue Sportarten ging jedoch das Interesse am Motorsport zurück. Dem MC Lech-Schmuttertal drohte die Auflösung des Vereins. Otto Killensberger senior und Anton Laier suchten deshalb nach einer neuen Führungsmannschaft für den Club. So fand sich 1996 ein neuer Vorstand mit Richard Miller als Erstem und Kaspar Schuster als Zweitem Vorsitzenden.

Der neue Vorstand hatte neue Ideen, präsentierte den Club mit verschiedenen Aktionen unter anderem am Tag der offenen Tür der Feuerwehr Meitingen oder am Biberbacher Heilig-Kreuz Markt und veranstaltete Fahrradturniere an Schulen in Meitingen, Biberbach und Mertingen.

Seit 2000 bereichert der Verein die Meitinger Gewerbeschau „mega“ mit einem Oldtimertreffen für Autos und Motorräder. Als neueste Veranstaltung hat der Verein den Old- und Youngtimerslalom im Programm.

