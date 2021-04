Mountainbiken braucht feste Regeln im Wald

Plus Immer wieder gibt es Ärger zwischen Mountainbikern und Waldbesitzern oder Spaziergängern in den Westlichen Wäldern. Warum eine Lösung in der jetzigen Zeit noch wichtiger geworden ist.

Die Diskussionen in den sozialen Netzwerken über das Radeln in den Westlichen Wäldern im Landkreis Augsburg zeigen: Der Frust unter den Mountainbikern ist groß. Klar, noch vor einigen Jahren konnten sie fast ungestört durch den Wald fahren, Verbotsschilder oder gar blockierte Wege gab es kaum. Doch die Zeiten sind vorbei. Der Grund: Mountainbike ist keine Randsportart mehr. Immer mehr Menschen wollen mit immer besser ausgestatteten und teilweise auch elektrisch unterstützten Mountainbikes in der freien Natur unterwegs sein, in der Pandemie hat sich die Belastung noch verstärkt.

Deshalb sind sowohl das Engagement vom neu gegründeten Verein MTB-Augsburg und die Offenheit mancher Verwaltungen so wichtig: Mountainbike ist in den Westlichen Wäldern Realität, die in geregelte Bahnen gelenkt werden muss.