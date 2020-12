12:13 Uhr

Müll illegal an Straße bei Biburg entsorgt

Mehrere Müllsäcke fand die Polizei an einer Straße bei Biburg. Sie wurde vermutlich illegal entsorgt.

Müllsäcke, Holzlatten, Ziegelsteine und Kartons will ein Mann offenbar an der Straße bei Biburg entsorgen. Dafür kassiert er eine Anzeige.

Illegal Müll entsorgen wollte offenbar ein Mann am Samstagvormittag bei Biburg. Wie die Polizei mitteilt, endeckten die Beamten an der Staatstraße 2510 bei Biburg Müllsäcke, Holzlatten, Ziegelsteine und Kartons am Straßenrand. Daneben stand ein Kleintransporter mit Anhänger.

Fahrer sagt er wollte den Müll nur "zwischenlagern"

Der Fahrer des Transporters gab an, dass er den Müll nur "zwischenlagern" wollte, so die Polizei. Dennoch kassierte er eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. (kinp)

