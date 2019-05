25.05.2019

Muntermonika spielt in der Mühle

Am Wochenende gibt es auch einen Vortragrund um Insekten

Gleich zwei Konzerte gibt die Band „Muntermonika“ am Wochenende im Mühlenmuseum in Thierhaupten. Während die Veranstaltung am Samstag, 25. Mai, ausverkauft ist, gibt es für das Zusatzkonzert am Sonntag ab 20 Uhr noch Karten. Das Ticket kostet 15 Euro.

Muntermonika – das sind Julian Schuster aus Thierhaupten, Moritz Ludl aus Thierhaupten und Nicolas Uhl aus Augsburg. Ihr Probenraum ist eine Holzhütte in einer Wohnsiedlung in Thierhaupten. Seit 2016 geht es für die jungen Musiker steil nach oben. Im Dezember 2015 holten sie sich den zweiten Platz beim alljährlichen Wettbewerb „Band des Jahres“ vom Augsburger Kulturmagazin Neue Szene. Während ihres Auftritts im Finale wurden sie von der Münchener Musikagentur Südpol entdeckt. Damals war die Band noch als Duo unterwegs. Seit Anfang 2017 ist auch Nicolas Uhl mit dabei. Der ehemalige Klassenkamerad ergänzt die beiden Gitarristen und Sänger mit seinem Kontrabass und seiner Trompete.

Anfangs schrieben sie ihre Texte auf Englisch, übersetzten sie mit der Zeit ins Deutsche, und am Ende wurden sie bayerisch gesungen. Das Singen im Dialekt fühle sich einfach ehrlicher an, sagten die beiden Sänger.

Am Sonntag, 26. Mai, gibt es im Mühlenmuseum um 15 Uhr einen Vortrag zum Thema „Die Insekten verschwinden“. Dabei geht es auch um die Frage, wie es mit der heimischen Artenvielfalt aussieht und was man als einzelner tun kann. Referent ist Reinhard Ganschienietz vom BUND Naturschutz in Bayern. Der Eintritt ist frei. Eine Spende ist möglich. Das Museum kann von 14 bis 15 Uhr und nach dem Vortrag besichtigt werden. Im Anschluss an den Vortrag findet ein Mini-Workshop für Groß und Klein statt. Dabei werden Samenbomben für viele blühende Flächen hergestellt. Wer beim Workshop teilnehmen will, braucht dafür keine Anmeldung. (AL)

Themen Folgen