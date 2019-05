vor 42 Min.

Musik, Spiel und Sport beim 41. Talfest

Der SSV Anhausen sorgt ab heute im Bierzelt für Stimmung

Stimmung für Jung und Alt gibt es beim 41. Talfest, das der SSV Anhausen veranstaltet. Am heutigen Mittwoch schon geht es um 19 Uhr los mit einem Quizabend, bei dem Besucher zum ausgeschenkten Bier ihre eigene Brotzeit mitbringen können.

Am Donnerstag, 30. Mai, sticht dann Bürgermeister Peter Högg zusammen mit Landrat Martin Sailer um 10 Uhr beim Weißwurst-Frühstück offiziell das erste Bierfass an. Die Turnkinder zeigen kleine Tänze; um 12 Uhr musiziert die Hirblinger Blasmusik. Bei der Talfest-Olympiade (13 Uhr bis 15 Uhr) messen sich Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in verschiedenen sportlichen Wettkämpfen. Die Tischtennisabteilung serviert am Christi-Himmelfahrts-Tag Kaffee und Kuchen (ab 14 Uhr), Kinder können sich von 15 Uhr bis 17 Uhr schminken lassen. Für Teams ab 16 Jahren findet zwischen 15 Uhr und 17 Uhr das Menschenkicker-Turnier statt. Die Wadlbeißer sorgen dann ab 19 Uhr im Bierzelt für Stimmung.

Am Freitag, 31. Mai, treffen sich ab 19 Uhr die Vereine im Bierzelt und lassen sich von der Stimmungsband Firebirds unterhalten.

Am letzten Tag des Talfestes, Samstag, 1. Juni, kann man ab 18 Uhr ins Bierzelt gehen. Die besten Hits für alle Generationen spielt dann ab 19 Uhr zum Festausklang DJ 4-Season. (AL)

