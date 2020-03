vor 19 Min.

Musik aus Gessertshausen hilft Kindern in Kenia

Cash-n-Go und die Blue Notes Big Band treten in der Schwarzachhalle auf. Warum Gessertshausen eine besondere Bindung zu Kindern in Afrika hat.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Vor 20 Jahren kam die Kenianerin Lea Neu nach Deutschland – und verliebte sich in einen waschechten Bayern. Als sie ein Kind erwartete, zog die kleine Familie aus dem teuren München nach Gessertshausen, wo sie sich schnell sehr wohlfühlte und intensiven Kontakt zu ihren Mitbürgern aufbaute. Vor allem von den Müttern der Krabbelgruppe war sie damals freundlich aufgenommen worden und bald war sie in Gessertshausen vollkommen heimisch geworden. Während sie hier mit ihrer Familie sehr gut lebte, war die Rückkehr zehn Jahre später in ihr Heimatdorf somit umso erschütternder.

Der HIV-Virus hatte Freunde und Verwandte dahingerafft. Sie konnte es damals kaum glauben, denn fast alle, mit denen sie zur Schule gegangen war, gemeinsam gekocht oder gute Gespräche geführt hatte, waren tot. Zurückgeblieben waren deren Kinder, die sie in völliger Armut und nur notdürftig von den Großeltern betreut antraf. Sie beschloss, umgehend zu helfen und nahm nach ihrer Rückkehr Kontakt mit der damaligen Bürgermeisterin Claudia Schuster auf, die umgehend eine Patenschaft für ein Kind übernahm.

In Gessertshausen bestehen 42 Patenschaften

„Es war ein schwer krankes Kind mit schrecklich dünnen Beinen und einem dicken aufgedunsenen Bauch voll mit Würmern“, erinnert sich Neu. In all den vergangenen Jahren aber hatte das Kind die Chance, groß und gesund zu werden. Lea Neu gründete einen Verein, den sie nach ihrem Heimatdorf Mithu-Kenia-Kids benannte. Zunächst bestand er aus neun Mitgliedern, alles Freunde aus Gessertshausen. Doch der Verein hat sich im Laufe der letzten zehn Jahre erfreulich vergrößert und betreut auch selbst Patenkinder. Derzeit bestehen in Gessertshausen weitere 42 Patenschaften.

Jeder Pate zahlt im Monat 30 Euro, um den Kindern in Mithu den Besuch der Schule sowie die dazu nötige Ausrüstung zu ermöglichen. Jedes zweite Jahr, so auch in diesem Sommer, fliegt Neu in ihre Heimat, um persönlich nach dem Befinden ihrer Schützlinge zu sehen. Dabei sei die Freude auf beiden Seiten immer sehr groß, erzählt Neu.

Derzeit werden 53 Kinder und Jugendliche unterstützt

Die Kinder erzählen ihr dann von der Schule, welche Fächer Spaß machen, welche weniger und von ihren großen und kleinen Problemen. Gemeinsam mit den Waisenkindern kauft sie dann neue Schuluniformen und Schulmittel ein. Inzwischen haben einige der Kinder die Schule bereits abgeschlossen und begonnen zu studieren. Somit werden derzeit 53 Kinder und Jugendliche unterstützt, davon bereits vier Studenten, im Herbst werden weitere zwei dazukommen. Ein teures Unterfangen, da es auch dabei keinerlei Unterstützung gibt.

Pro Kind und Trimester koste der Besuch der Universität 360 Euro Studiengebühren, erklärt Lea Neu. „Das ist für Mithu-Kenia-Kids zu teuer“, weiß sie und hofft auf weitere Spenden, gerne auch einmalige Unterstützungsbeiträge. Auch könne man sich eine Patenschaft gerne teilen. „Wir brauchen unbedingt Geld, damit die Kinder weiter lernen und studieren können“, erklärt sie. Mit Kuchenverkauf bei Veranstaltungen in Gessertshausen versucht der Verein immer wieder, Geld in die Kasse zu bringen. Zum zehnjährigen Bestehen des Vereins wird es nun am Sonntag, 19. April, ab 18 Uhr ein Benefizkonzert in der Schwarzachhalle mit der A-cappella-Gruppe Cash-n-Go und der Big Band der Sing- und Musikschule Neusäß Blue Notes unter Leitung von Achim Binanzer geben.

