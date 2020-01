18.01.2020

Musik aus Kamerun trifft auf Schlagzeug

Konzert „Zwischen den Welten“ bringt Weltmusik ins Diedorfer Eukitea

Neben seinen Kinderstücken bietet das Diedorfer Theaterensemble Eukitea immer wieder auch Konzerte an. Das nächste bietet außergewöhnliche Weltmusik unter dem Titel „Zwischen den Welten“. Für das Konzert am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr im Theaterhaus verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten.

Wenn eine Koryphäe der Weltmusik, ein charismatischer Sänger und Multi-Instrumentalist und ein leidenschaftlicher Trommler sich begegnen, dann entsteht ein ergreifendes Zusammenspiel und Klangerlebnis im Hier und Jetzt, das uns geheimnisvoll durchdringen kann, auf einer Reise zu uns selbst und zu unseren gemeinsamen Wurzeln.

Der Komponist Peter Michael Hamel am präparierten Flügel, Njamy Sitson mit Melodien und Impulsen aus dem Kamerun und Johnny Hamel (Drummer der Band Embryo) schaffen an diesem Abend einen Raum, in dem sich das Unvorhersehbare in elektrisierend-sphärischen und auch rhythmischen Kompositionen der Gegenwart selbst immer wieder neu erfährt und erfindet. Njamy Sitson ist bei den Eukitea-Fans bekannt, zuletzt steuerte er Musik zum Stück „Elfenserenade“ auf der Freilichtbühne in Anhausen bei.

Für das Konzert „Zwischen den Welten“ am Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea verlosen wir dreimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis kommenden Donnerstag, 23. Januar, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns das letzte Eukitea-Stück, in dem Njamy Sitson musizierte.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

für 28 Euro/ermäßigt 24 Euro, Schüler und Studenten 14 Euro, sind erhältlich per E-Mail an tickets@eukitea.de, am Eukitea-Kartentelefon 08238/96474396, im Theaterhaus Eukitea (Lindenstraße 18b, Diedorf), bei Café Pustet in Augsburg (in Bücher Pustet) oder in der Buchecke Diedorf.

