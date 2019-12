06.12.2019

Musikalische Reise

Das Herbstkonzert des Musikvereins in Emersacker führt die Zuhörer unter anderem durch das musikalische Norwegen

Beim alljährlichen Herbstkonzert des Musikvereins Emersacker zeigte sich der Verein mal wieder von seiner besten Seite. Eröffnet wurde das Konzert dieses Jahr von der Jugendkapelle des Vereins, unter der Leitung von Nadine Schiffelholz. Mit dem Stück „In the Hall of the Mountain King“ nahm diese das Publikum direkt mit in die Halle eines alten Bergkönigs.

Zu hören war unter anderem auch die liebliche Geschichte des Aschenbrödels, erzählt vom weltbesten Geschichtenerzähler, Matthias Stegmüller. Für das letzte Werk „When the Koalas Do Conga with the Kangaroos“ der Jugendkapelle tauschten einige Bläser ihr Blasinstrument gegen Percussion-Instrumente. Nach einer kurzen Umbauphase nahm die Stammkapelle, unter der Leitung von Alexander Körner, auf der Bühne Platz. Mit „Norway Impressions“ führte die Stammkapelle das Publikum auf eine Reise durch sieben markante Regionen Norwegens – gefolgt von den bekannten Melodien der Popballade „Heal the World“ und einem „Wicki Medley“. Den Abschluss des diesjährigen Konzertes machte die Polka „Wir sind wir“, dem neusten Stück von Peter Leitner aus dem Repertoire der Fegerländer.

Besonders zu erwähnen sind auch die diesjährigen Ehrungen für zehn beziehungsweise 15 Jahre aktives Musizieren vom Verein und auch vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund, vertreten durch Schriftführer Bernhard Christl. (AL)

