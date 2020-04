07:01 Uhr

Musikförderpreis: Musiker und Künstler können sich bewerben

Der Bezirk Schwaben lobt wieder den Musikförderpreis aus. Gersthofen sucht in diesem Jahr Bildende Künstler. Bewerbungsfrist läuft.

Von Gerald Lindner

Der Bezirk Schwaben fördert mit dem 2019 neu geschaffenen Musikförderpreis die weitere Ausbildung exzellenter junger Talente aus Schwaben. Das Preisgeld wird für außerordentliche Projekte und Konzerte in der Region verwendet. Der mit 50000 Euro dotierte Preis kann auf bis zu drei Sieger aufgeteilt werden. Und auch die Stadt Gersthofen schreibt zum 36. Mal einen Preis aus – diesmal im Bereich Bildende Kunst.

Der Wettbewerb des Bezirks „soll zur Entwicklung eines innovativen, hochwertigen und vielfältigen Musiklebens im Bezirk Schwaben beitragen und die Wahrnehmung von Heimat über Kunst und Kultur stärken“, betont Bezirkstagspräsident Martin Sailer. So wurden im November die Violonistin Nathalie Schmalhofer, der Bariton Johannes Kammler und das Vokalensemble Ensemble cantissimo als erste aus 36 Bewerbungen ausgezeichnet.

Gesterhofen: Große Bandbreite überrascht

„Positiv überrascht hat uns nicht nur die hohe Qualität, sondern auch die Bandbreite der Bewerbungen“, so Karl Zepnik, Vorsitzender der Jury und künstlerischer Leiter der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf. Bewerben können sich Dirigenten, Komponisten, Solisten, Orchester, Ensembles, die bereits herausragende musikalische Leistungen erbracht haben, ihren Wirkungsschwerpunkt seit mindestens zwei Jahren im Bezirk Schwaben haben oder deren Wurzeln im Bezirk Schwaben liegen und die von nationaler/internationaler Bedeutung sind.

In Ausnahmefällen können auch bereits renommierte Persönlichkeiten des bayerisch-schwäbischen Musiklebens mit dem Musikförderpreis als Anerkennung ihres Lebenswerkes bedacht werden. So soll die öffentliche Präsentation von im Bezirk Schwaben ansässigen Künstlern gefördert werden.

Bewerbungen bis 30. April bei der Musikakademie Marktoberdorf

Die Bewerbungen müssen schriftlich bis Donnerstag, 30. April, bei der Bayerischen Musikrat Projekt GmbH, Bayerische Musikakademie Marktoberdorf, eingegangen sein. Die Preisverleihung ist im November geplant. Noch etwas mehr Zeit haben die Bewerber für den 36. Kunstpreis der Stadt Gersthofen in Bildender Kunst.

Das Preisgeld in Höhe von 3500 Euro wird wieder von der VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG gestiftet. Zur Teilnahme berechtigt sind Kunstschaffende aus Gersthofen, den benachbarten Landkreisen sowie Künstler, die einen besonderen Bezug zu Gersthofen haben oder in Gersthofen bereits ausstellten.

Gersthofen lässt Künstlern mehr Zeit

Bewerbung ist bis zum Freitag, 29. Mai, mit bis zu zwei Werken (bis zu 2,60 Meter, bis zu 500 Kilogramm pro Quadratmeter) möglich. Der von einer Fachjury gewählte Preisträger sowie diejenigen, deren Werke in die engere Wahl gekommen sind, werden in einer Ausstellung vom 27. Juni bis 19. Juli im Ballonmuseum Gersthofen präsentiert. Dort ist auch die Preisverleihung am Donnerstag, 2. Juli um 19.30 Uhr. Auch ein Publikumspreis von 300 Euro ist ausgelobt. Die Bürger können am 27. und 28. Juni bei freiem Eintritt ihren Favoriten wählen. Dabei gibt’s Karten für die Stadthalle zu gewinnen.

Die Bewerbungsunterlagen gibt’s unter www.gersthofen.de unter „Kultur/Bildung“. Sie sind auch per E-Mail anzufordern oder im Kulturamt Gersthofen abzuholen. Auskünfte gibt’s im Kulturamt, Telefon 0821/2491-521, E-Mail spfiffer@gersthofen.de.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen