07.03.2020

Musikschule legt Plan zu Finanzen vor

Haushaltsbericht der Schule im Holzwinkel und Altenmünster

Seit 2018 besteht die gemeindeübergreifende Musikschule nun schon und erfreut sich zunehmender Beliebtheit in der Region, was auch die gut besuchten Veranstaltungen der Einrichtung zeigen. Gemeinderat und Vorsitzender der Musikschule, Florian Mair, erläuterte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Altenmünster seinen Ratskollegen den Jahresabschluss für das Jahr 2019 und den Haushaltsplan der Musikschule für das laufende Jahr 2020. Der Gemeinderat lobte die Arbeit der Verantwortlichen und genehmigte den vorgelegten Plan mit einem Volumen von 213 000 Euro. (joti)

