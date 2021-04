Musikverein Batzenhofen kürt die besten Bäcker

Statt des Kaffeenachmittags musste sich der Musikverein Batzenhofen in diesem Jahr etwas anderes einfallen lassen. So wurde ein Backwettbewerb ausgeschrieben.

In diesem Jahr hat sich der Musikverein Batzenhofen etwas ganz Besonderes als Alternative zum traditionellen Kaffeenachmittag einfallen lassen. So konnten die Bürger eine Kuchenbackmischung im Glas und ein Päckchen Fair-Trade-Kaffee zu sich nach Hause bestellen. Die Backmischungen wurden von Musikerinnen und Musikern unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen hergestellt und anschließend ausgeliefert. "Sowohl die Musiker und Musikerinnen als auch unsere Gäste haben sich mit Freude an der Aktion beteiligt", berichtet Vorsitzender Martin Ehinger.

"Musikalische Kuchen" der Batzenhofer waren gefragt

Als Höhepunkt zum Kaffeenachmittag wurde vom Musikverein Batzenhofen ein Backwettbewerb ausgeschrieben. Alle Bürger waren aufgerufen einen kreativen „musikalischen Kuchen“ zu backen und das Foto inklusive Rezept an den Musikverein zu senden. Eine Jury aus dem Vorstandsteam bewertete dann via Zoom-Meeting die eingereichten Kunstwerke. Prämiert wurden die ersten 3 Gewinner mit Barbara Schuster, Silvia Gründler und Elisabeth Gründler. (umrandete Fotos in der Collage). (AZ)

Lesen sie auch: