vor 55 Min.

Musikverein gibt sich besinnlich

Gablinger Orchester spielt nach längerer Pause in der Kirche St. Martin

Besinnliche Klänge in der Kirche St. Martin: Nach mehreren Jahren Pause gestaltete der Musikverein Gablingen wieder ein Kirchenkonzert – und dies mit vollem Erfolg. Das dargebotene Programm hatte bereits eine Woche zuvor die Besucher in der Augsburger Kirche St. Thaddäus begeistert.

Den Auftakt bildete das Stück „Jubilate“, ein Werk des ukrainischen Komponisten Dimitri Bortnjanski, aus dessen Feder auch die darauffolgende Melodie „Ich bete an die Macht der Liebe“ stammt. Es folgte eine Botschaft der Freundschaft mit „The Young Amadeus“ aus dem zweiten Satz des Konzerts für Klarinette und Orchester in A-Dur des Musikgenies Wolfgang Amadeus Mozart, intoniert in einer modernen Fassung von Tom Parker.

Mit einem Stück, das Zuversicht und Vertrauen ausdrückt, führte der Musikverein weiter durchs Programm. Komponist Siegfried Fietz hatte „Von guten Mächten“ – einem der bekanntesten geistlichen Gedichte des NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer – eine musikalische Note verliehen.

Es schloss sich „Nessaja“ aus Peter Maffays Album „Tabaluga, oder die Reise zur Vernunft“ an und „My Dream“, eine wundervolle berührende Pop-Ballade für Solo-Flügelhorn, geschrieben von Peter Leitner. Die Verbindung von Musik und christlichen Glauben gab auch das Stück „Wo Menschen sich vergessen“ wieder. Der beschwingte Rhythmus gab dem Konzert eine leichte, inspirierende Note.

Passend für die fortgeschrittene Tageszeit rundete das Stück „Abendmond“ von Thiemeo Kraas den musikalischen Teil offiziell ab, aber nicht ohne dem Wunsch nach einer Zugabe nachzukommen.

Mit besinnlichen Texten zwischen den Stücken forderte der Musikverein immer wieder auch zum Nachdenken auf und so konnten die Gäste dem Alltag ein wenig entfliehen. Glühwein und Gelegenheit zu Gesprächen vervollständigten ein gelungenes Konzertereignis. (AL)

Themen folgen