Muss Sportverein Gelände für Kindergarten abgeben?

Unmittelbar an das Sportgelände in Altenmünster grenzt der gemeindliche Kindergarten. Für eine Erweiterung benötigt die Kommune zusätzlichen Platz. Eventuell muss der SC Altenmünster dafür Zuschauerränge zur Verfügung stellen.

Die Gemeinde Altenmünster braucht Platz für einen Anbau. Das könnte Folgen haben

Von Günther Herdin

Steigende Mitgliederzahlen, weitere Investitionen und Änderungen der Vereinssatzung – das waren die Eckpunkte bei der Jahreshauptversammlung des SC Altenmünster.

Das Sportgelände am Hennhofer Weg könnte in den nächsten Monaten aber kleiner werden, wie Bürgermeister Bernhard Walter bei seinem Grußwort erläuterte. Da der Kindergarten unmittelbar an die Sportstätten angrenzt und die Nachfrage an Kindergartenplätzen zugenommen habe, benötigt die Gemeinde zusätzliches Areal für einen Anbau. Dabei könnten nicht nur Parkplätze wegfallen, sondern auch circa 20 Meter Sitzreihen bei den Zuschauerplätzen. Möglicherweise wird sogar die Zufahrt über den Hennhofer Weg geschlossen. Eine Entscheidung darüber, so Bürgermeister Walter, sei aber noch nicht gefallen. Ein Verkehrsplaner soll im Auftrag der Gemeinde Lösungen suchen.

Mit der Renovierung des Sportheims hat der SC Altenmünster im vergangenen Jahr seine Infrastruktur verbessert. Jetzt steht eine weitere Maßnahme an, die vor allem den Fußballern zugutekommen soll. Im kommenden Herbst soll auf dem Trainingsplatz eine neue LED-Flutlichtanlage installiert werden. Die voraussichtlichen Kosten, erklärte Vorsitzender Bernhard Lange, würden sich auf circa 25000 Euro belaufen. Die geplante Anlage sei technisch auf dem neuesten Stand und stelle eine Lösung für die nächsten 25 Jahre dar, führte Lange weiter aus. Beleuchtet wird zudem auch der angrenzende Beachvolleyballplatz.

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende über die Mitgliederentwicklung im vergangenen Jahr: 2018 gab es eine Zunahme von 39 Sportlern auf nunmehr insgesamt 628 Mitglieder.

Als sportlichen Höhepunkt bezeichnete Lange den Aufstieg der Fußballer über die Relegation in die Bezirksliga und den Klassenerhalt der Volleyball-Damen in der Bezirksklasse.

Mit Tobias Vandrey wurde den Mitgliedern ein neuer Abteilungsleiter bei den Allkämpfern vorgestellt. Er tritt die Nachfolge von Georg Schwab an, der die Abteilung seit drei Jahrzehnten erfolgreich geführt habe. Ab Mai findet ein Jiu-Jitsu-Anfängerkurs statt, bei dem neben der Fitness Elemente der Selbstverteidigung trainiert werden.

Fußball-Abteilungsleiter Oliver Osterhoff erinnerte neben dem Bezirksliga-Aufstieg der ersten Mannschaft an die Beendigung der Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein TSV Zusamzell-Hegnenbach, der diese aufgekündigt habe. Seitdem schickt der SC Altenmünster wieder ein eigenes Team auf dem Platz, das derzeit in der B-Klasse West IV den zweiten Platz belegt.

Im F- und E-Jugendbereich jagten 58 Kinder in vier verschiedenen eigenen Mannschaften dem runden Leder nach, so Fußball-Jugendleiter Ewald Kaiser. Er bedauerte aber zugleich, dass aus der JFG Holzwinkel ab kommendem Sommer einige Vereine austreten. Von der D- bis A-Jugend hielten bisher insgesamt zehn Vereine, darunter der SC Altenmünster, eine Zweckehe. Der SSV Neumünster, der SV Adelsried und der TSV Welden werden diesem Bündnis ab der nächsten Saison nicht mehr angehören. Auf Nachfrage von Bürgermeister Walter, ob die Kündigung der genannten Vereine feststehe, antworte Kaiser mit „Ja“ – es gebe auch keinen Weg mehr zurück.

