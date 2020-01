07.01.2020

Muss sich die Kirche sanieren?

Landvolkbewegung diskutiert

Die Katholische Landvolkbewegung veranstaltete eine Podiumsdiskussion zum „Sanierungsfall Kirche“. Die Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion waren sich einig, dass sie gestärkt und mit Mut in die Zukunft ihrer Kirche blicken können. So war zu Gast Schwester Gudrun Reichert, die sich fragte, ob die Kirche oder ihr persönliches Glaubensleben saniert werden muss. Sie sah eine große Chance darin, selbst glaubwürdig zu leben und mithilfe des Heiligen Geistes in die Zukunft zu gehen. Brigitte Baumeister wünschte sich, dass nicht nur gesprochen, sondern angepackt und Neues ausprobiert wird. Aber auch Bestehendes solle bleiben, wenn es gewünscht wird und lebbar ist. Diskutant Thomas Stark wollte eine vielfältige Kirche, die auf Menschen zugeht. Pfarrer Martin Schnirch erklärte, man müsse neue Wege gehen und besonders mit jungen Menschen und Jugendlichen partnerschaftlich Ideen austauschen. (AL)