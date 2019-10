vor 56 Min.

Mutter und Kind leben in Container: Leser sind erschüttert

Eine obdachlose Frau wohnt in einem Container.

Das Schicksal der in Obdachlosigkeit geratenen Frau und ihrem Sohn aus Emersacker macht viele Menschen betroffen. Und es zeigt: Das ist kein Einzelfall.

Von Philipp Kinne

Das Schicksal einer alleinerziehenden Mutter aus Emersacker erschüttert viele unserer Leser. Die 50-Jährige lebt seit Monaten mit ihrem siebenjähren Sohn in einem Container am Ortsrand. Obwohl sie Hunderte Wohnungen angesehen habe, wolle sie kein Vermieter haben, sagt die Frau (wir berichteten). Viele unserer Leser können das nicht fassen.

Die Kommentare zeigen: Dass es in Deutschland Menschen gibt, die unter solchen Umständen leben müssen, ist für viele nicht zu begreifen. „So etwas darf es bei uns nicht geben“, schreibt ein Nutzer bei Facebook. Einer der Leser gibt an, direkt gegenüber von der aktuellen Behausung der Mutter zu arbeiten. Er sagt: „Die Kollegen lästern seit Wochen über die Frau und ihre Lebensumstände inklusive der elf Kinder.“ Dennoch erklärt er: „So sollte hier in Deutschland niemand leben müssen.“

Andere erklären, dass auch sie große Probleme haben, eine Wohnung zu finden. „Solange keine bezahlbaren Wohnungen auf dem Markt sind, wird die Zahl der Wohnungslosen explodieren“, meint eine Frau im Internet. Andere berichten von Familienangehörigen oder Bekannten mit ähnlichen Schicksalen. Die meisten der Leser zeigen Mitleid.

Schicksal der Frau aus Emersacker ist kein Einzelfall

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Die 50-Jährige könnte „einen guten Anteil an Mitschuld an der Situation“ haben, schreibt eine Frau auf Facebook. „Jugendamt, Streit mit Vermieter der alten Wohnung usw.“ Auch die Tatsache, dass die Mutter insgesamt elf Kinder hat, sorgt für Diskussion.

Hauptgrund dafür, dass sie keine Wohnung finde, sei ihre aktuelle Situation, meint die Frau aus Emersacker. Sie sagt: „Der Container hat mir das Genick gebrochen.“ Weil sie zur Zeit dort lebe, wollten potenzielle Vermieter sie nicht haben. Ein Problem, das kein Einzelfall ist, meinen auch Experten. Sie sprechen von einem „Teufelskreis“. Vermieter würden misstrauisch, wenn ein möglicher Mieter aktuell keine Wohnung vorweisen kann.

Um die vorübergehende Unterkunft der Alleinerziehenden und ihrem Sohn, kümmerte sich die Gemeinde Emersacker. Der Container steht auf einem erschlossenen privaten Bauplatz. „Ich habe die Befürchtung, dass die derzeitige Unterbringung noch andauert“, erklärte Bürgermeister Michael Müller bei der jüngsten Bürgerversammlung.

Es bleibt unklar, wie es für die Frau und ihr Kind aus Emersacker weitergeht. Sie selbst rechnet nicht mit einem schnellen Ende ihrer Wohnsituation. Nach eigenen Angaben habe sie sich bereits bei Hunderten potenziellen Vermietern gemeldet. Sie sei auf der Suche nach einer Zwei-Zimmer-Wohnung für sich und ihren siebenjährigen Sohn. Große Ansprüche stellt die 50-Jährige nicht, der Wohnort sei egal.

