Nach Ausfall wegen Corona: Zusser Triathlon soll 2021 stattfinden

Nach dem Ausfall in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie sollen sich am 11. Juli 2021 die Triathleten wieder ins Wasser des Rothsees in Zusmarshausen stürzen.

Die Organisatoren des TSV Zusmarshausen sind zuversichtlich, dass am 11. Juli 2021 der Startschuss fallen kann. Die Vorbereitungen laufen.

Von Oliver Reiser

Gleichzeitig mit dem letzten Türchen des Adventskalenders öffnet sich am 24. Dezember das Anmeldeportal für den 5. Zusser Volkstriathlon. Nach dem coronabedingten Ausfall der Veranstaltung in diesem Jahr ist das Team des TSV Zusmarshausen unter der Regie von Karl Sendlinger jetzt in der Vorbereitungsphase für das kommende Jahr. Der Termin ist der Sonntag, 11. Juli 2021, am Rothseegelände in Zusmarshausen. Immer vorausgesetzt, die Pandemie lässt eine Austragung zu.

Bis zuletzt hatte man 2020 in Zusmarshausen gehofft

Wie hatte man sich beim TSV Zusmarshausen, der heuer seinen 75. Geburtstag gefeiert hat, auf die Höhepunkte im Jubeljahr 2020 gefreut: Einer davon wäre am 12. Juli der Triathlon gewesen. Eine Woche nach dem Augsburger Landkreislauf. Das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass keine der Laufveranstaltungen abgehalten werden konnte. Bis zuletzt hatte Karl Sendlinger gehofft, dass der Zusser Nullinger-Triathlon zumindest unter Auflagen würde stattfinden können. Doch auch hier hat letztendlich das Landratsamt die Zeichen auf Stopp gestellt.

Jetzt soll es 2021 klappen! Die Schirmherrschaft übernimmt wieder der erste Bürgermeister des Marktes Zusmarshausen, Bernhard Uhl. Die Streckenlängen betragen im Einzel- wie Staffelwettbewerb 500 Meter schwimmen, 21 km radeln und zum Abschluss 5 km laufen (2 Runden um den Rothsee). Neu ist im kommenden Jahr, dass jeder Teilnehmer/in direkt nach dem Zieleinlauf eine Erinnerungsmedaille bekommt. Wer sich rechtzeitig anmeldet, sichert sich außerdem ein Funktionsshirt bis zur Meldegrenze von 350 Einzelstartern und 50 Staffelteams.

Von der Deutschen Triathlon-Union genehmigt

Ebenfalls finden die ausgefallenen Landkreismeisterschaften mit eigener Wertung statt. Der 5. Zusser Volkstriathlon ist vom Fachverband der Deutschen-Triathlon-Union genehmigt und steht somit im bundesweiten Terminkalender. Für die Gesamtsieger Männer/Frauen und Altersklassen stehen Pokale zur Verfügung. Unterstützt wird die ganze Veranstaltung vom Team der Wasserwacht Zusmarshausen, das für die Sicherheit rund um das Rothseegelände sorgt. Viele freiwillige Helfer/innen des TSV Zusmarshausen und der örtlichen Organisationen unterstützen das größte Sportevent im Markt Zusmarshausen. Mit der Vorbereitung und der entsprechenden Fitness kann jeder für sich in der Lockdown-Zeit starten. Ebenso bietet unsere Zeitung mit der Serie "Locker durch den Lockdown" die Möglichkeit, sich Fitness zu Hause zu erwerben. Das Triathlon-Team des TSV Zusmarshausen freut sich über viele Anmeldungen.

Infos und Details stehen in Ausschreibung unter www.triathlon-zusmarshausen.de zur Verfügung. Das Anmeldeportal ist unter: www.abavent.de ab dem 24.12.20 geöffnet.

