Nach Hotelabriss: In Neusäß sollen mehr Bäume gepflanzt werden

In Neusäß laufen die Abbrucharbeiten auf dem Areal des Neusässer Hofes.

Plus Für den Neubau des Neusässer Hofs sind geschützte Bäume gefällt worden. Jetzt verlangt die Stadt im Gegenzug mehr neue Bäume.

Von Jana Tallevi

Der Hotelpark und die Außenanlagen auf dem Schusterareal sollen großzügig und in der Qualität am besten über das im Bebauungsplan geforderte Maß hinaus mit Bäumen bepflanzt werden. Während im Zentrum von Neusäß gerade der siebenstöckige Altbau des Hotels „Neusässer Hof“ Stück für Stück fällt, hat sich der Bauausschuss jetzt auf Vorgaben für die Gestaltung der künftigen Freiflächen geeinigt. Für jeden gefällten Baum sollen nun zwei neue Bäume nachgesetzt werden, und zwar am besten jeweils mit einem Stammumfang von 35 bis 40 Zentimetern.

Zum Hintergrund: Jahrelang hatten Investor und Grundstückseigentümer Johann Schuster und die Stadt um die Neubebauung und Gestaltung des sogenannten Schuster-Areals gerungen, dort, wo der Gasthof Schuster gelegen war und aktuell das Hotel Neusässer Hof abgerissen wird. Als die letzten Verträge unterzeichnet waren, gab es doch noch Ärger: Johann Schuster hatte einige alte Bäume im Bereich des ehemaligen Biergartens fällen lassen – obwohl die Bäume im Bebauungsplan als zu erhalten gekennzeichnet waren. Im Nachhinein erklärte er sein Vorgehen mit mangelnder Verkehrssicherheit der Bäume. Gemeinsame Lösung für Bäume wäre besser gewesen Eine gemeinsame Lösung vor der Schaffung vollendeter Tatsachen zu suchen, hätten sich hingegen der Bauausschuss und die Verwaltung gewünscht. Zwar seien teilweise Schäden an den umgeschnittenen Baumstämmen festgestellt worden. Ob sie tatsächlich verkehrsunsicher gewesen seien, könne nun aber nicht mehr vollständig nachvollzogen werden. Zudem sei die Verkehrssicherheit nur ein Aspekt, hinzu käme auch die Bedeutung der alten Bäume für das Ortsbild. Der Bauausschuss hofft zudem, dass das Landratsamt als Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängt, erinnerte zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann an einen Beschluss aus der vorherigen Sitzung. Die Abrissarbeiten sind in vollem Gange: Der Altbau des Hotels „Neusässer Hofs“ fällt Stück für Stück. Bild: Marcus Merk Obwohl der Plan des Grünflächenarchitekten für das Areal noch nicht vorliegt, gibt ihm der Bauausschuss eines mit auf den Weg: Zum einen besteht er auf die im Bebauungsplan geforderte Zahl von zwei neuen Bäumen pro gefälltem Baum. Laut Bebauungsplan müssen diese einen Stammumfang von 18 bis 20 Zentimetern haben. Zur Bewältigung der Vorgeschichte sollten diese aber einen wesentlich dickeren Umfang haben, schlägt der Bauausschuss vor. Ärger über Gartenmauer ohne Sinn Ein großer Carport, eine Mauer vor dem Vorgarten, der nur noch aus Platten besteht: Unglücklich ist der Bauausschuss mit diesem Paket aus Überschreitungen auf einem Grundstück am Heckenrosenweg in Ottmarshausen . Aus rechtlicher Sicht sei die Sache eindeutig, so Bauamtsmitarbeiter Jürgen Kaiser . Der Carport müsse verfahrensfrei genehmigt werden, solange er die zulässige Höhe von drei Metern einhalte. Die Entfernung der Einfriedungsmauer könne jedoch von der Stadt gefordert werden. Eine Lösung, die Stadtrat Uwe Hübner ( CSU ) vorschlug, wäre einigen Ausschussmitgliedern aber lieber gewesen: Der Carport solle nur genehmigt werden, wenn die Mauer entfernt wird. Am Ende stimmten jedoch sechs Ausschussmitglieder für die Lösung der Verwaltung, fünf waren dagegen.

