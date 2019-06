vor 1 Min.

Nach Unwetter kommt Furcht vor der nächsten Wetterkapriole

So wie hier in Thierhaupten standen die Felder am Wochenende unter Wasser. Jetzt fürchten die Landwirte die Hitze.

Nach dem heftigen Regen kommt die Hitze. Während die Rettungskräfte noch Bilanz ziehen, fürchten Landwirte Ernteausfälle.

Von Tobias Karrer und Michael LIndner

Der Blitzeinschlag in Biburg am vergangenen Samstag war wohl im gesamten Ort zu hören. Ein Wohnhaus wurde getroffen und die Elektroleitungen schwer beschädigt, aber „zum Glück kam es nicht zu einem Brand“, wie Christian Hildebrandt, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort betont. In Biburg selbst war nur ein einziger Keller vollgelaufen, doch in anderen Ortschaften war die Hilfe der Wehr sehr willkommen.

Im Augsburger Land sind die Feuerwehren zu rund 90 Einsätzen ausgerückt. 29 verschiedene Feuerwehren waren laut Kreisbrandmeister Alfred Zinsmeister Samstagnacht während des Unterwetters im Einsatz. Zinsmeister betont aber, dass sicherlich mehr Helfer unterwegs waren. Denn: „Nicht alle Einsätze können bei der Rettungsleitstelle erfasst werden“, erklärt er. Oftmals funktioniere die Alarmierung gerade bei Überschwemmungen sozusagen „per Zuruf“. Ein Großteil der Einsätze „war durch das viele Wasser bedingt“, so der Kreisbrandmeister. Auch die Polizei im Augsburger Land musste mehrmals ausrücken. Insgesamt war das Unwetter – aus polizeilicher Sicht – aber „überschaubar“, erklärt Raimund Pauli, Leiter der Polizeiinspektion Zusmarshausen. Seine Kollegen mussten vier Mal ausrücken, vor allem wegen überschwemmter Straßen. Die Gersthofer Polizei berichtet von einem Unfall auf der B2 bei Langweid. Der Fahrer verlor wegen des heftigen Regens die Kontrolle über sein Auto. Sachschaden: knapp 3800 Euro.

Penny in Großaitingen ist geschlossen

Der südliche Landkreis Augsburg wurde von dem Unwetter am Samstag bis auf wenige Ausnahmen verschont – am schwersten getroffen hat es die Penny-Filiale in Großaitingen. Innerhalb kürzester Zeit standen der Parkplatz und das Gebäude fast knietief unter Wasser – gegen 18 Uhr wurde der Discounter geschlossen. Aufgrund der erheblichen Wassermengen ist es derzeit noch nicht absehbar, wann die Filiale wieder eröffnet, teilt die Penny-Pressestelle auf Anfrage mit. Die Wiedereröffnung hängt unter anderem von der Trocknung der Wände ab.

Aktuell wird in der Filiale die Ware rausgeräumt, um das Gebäude reinigen zu können. „Bezüglich der Schadenshöhe können wir aktuell noch keine Aussage treffen, da die Warenschäden aktuell ausgebucht werden. Ebenso sind noch nicht alle baulichen Schäden beziffert“, teilt die Pressestelle mit.

29 Bilder Gewitter über dem Augsburger Land Bild: Andreas Lode, Claus Braun, Christian Kruppe, Monika Matzner

Nach dem heftigen Regen kommt nun das nächste Wetter-Extrem. Der Landesfeuerwehrarzt habe bereits vor Hitze gewarnt, erklärt Alfred Zinsmeister. „Bei den Temperaturen diese Woche sollen auch Feuerwehrleute darauf achten, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Außerdem sollte die körperliche Belastung so gering wie möglich sein“, erklärt er. „Anstrengende Übungen sind eher etwas für die kühlere Zeit des Jahres.“

Borkenkäfer liebt die Hitze

Sowohl das Unwetter am Wochenende, als auch die Hitze der kommenden Tage betreffen auch die Landwirtschaft. Martin Mayr, der Kreisobmann beim bayerischen Bauernverband, betont, dass der Regen seinen Feldern gut getan habe. „Es hat am Samstag die ganze Nacht lang etwa 35 Liter pro Quadratmeter geregnet“. Das komme den Feldern zu Gute, denn bei beständigem Regen könne der Boden die Feuchtigkeit besser aufnehmen. Von Schäden ist Mayr nichts berichtet worden, er weiß aber, dass die Wetterlage von Ort zu Ort unterschiedlich war. „Schon in Gessertshausen gab es Hagel“, sagt der Kreisobmann. Die Hitze könnte die positiven Effekte des Regens wieder zunichte machen, betont Mayr. Das Problem: Ein Großteil des Wassers, das in den Boden eingedrungen ist, könnte wieder verdampfen. Außerdem könnte die Hitze der Ernte schaden: „Der Weizen mag keine Temperaturen über 30 Grad.“ Auch der Wald macht dem Landwirt Sorgen: Umso wärmer es sei, umso wohler fühle sich der Borkenkäfer.

Einen ausführlichen Bericht zum Unwetter am vergangenen Samstag lesen Sie hier.

