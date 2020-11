vor 16 Min.

Nachbarn melden Corona-Verstöße: Verpetzen oder berechtigte Sorge?

Plus Ein Nachbar ruft die Polizei, weil in der Nähe eine kleine Party stattfindet. Übertrieben, finden viele Leser. Doch die Polizei sieht keinen Ermessensspielraum.

Von Philipp Kinne

Es sollte wohl ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer werden. Doch die Gartenparty am Samstagabend in einem Garten in Diedorf endete abrupt. Sechs Menschen aus drei Haushalten traf die Polizei vor Ort an - zu viel nach dem aktuellen Corona-Regeln. Es hagelte eine Reihe von Anzeigen. Aufgeflogen ist die Zusammenkunft, weil ein Nachbar die Polizei gerufen hatte. Kein Einzelfall.

Eine offizielle Statistik darüber, wie häufig Nachbarn dieser Tage Corona-Verstöße bei der Polizei melden, gibt es nicht, erklärt Hauptkommissar Siegfried Hartmann vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. Es handele sich um Einzelfälle. Meist würden die Beamten wegen Ruhestörung gerufen und nicht, weil Nachbarn Verstöße gegen die Corona-Regeln melden wollten. Gibt es aber Hinweise darauf, gehen die Beamten diesen auch nach. Stellen sie Verstöße fest, muss mit Anzeigen gerechnet werden.

Polizei: Kein Ermessenspielraum bei Verstößen gegen die Corona-Regeln

"Da gibt es auch keinen Ermessenspielraum", sagt Hartmann. Am Wochenende kam es gleich zu einer ganzen Reihe von derartigen Verstößen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Anzeigen einfangen hat sich zum Beispiel eine Gruppe von elf Personen, die sich am Samstagabend an einer Waschanlage in der Gersthofer Röntgenstraße traf.

Angesichts der Vorfälle appelliert Polizist Hartmann: "Corona-Verstöße können teuer zu stehen kommen, im schlimmsten Fall kostet Unachtsamkeit im Umgang mit dem Virus aber das Leben."

Gartenparty in Diedorf sorgt bei unserer Lesern für Diskussion

Die Gartenparty in Diedorf löste bei unseren Lesern viele und sehr unterschiedliche Reaktionen aus. In einem Leserbrief schreibt Evi Madalenko-Stuhler aus Dinkelscherben: "Der aller schlimmste Feind im Land – das ist und bleibt der Denunziant. Erschreckend zu sehen, was die Corona-Politik von Merkel und Söder aus unserer Gesellschaft und den Menschen macht." Gerhard Stampfer aus Diedorf sieht das ähnlich: "Was unsere Gesellschaft nicht gebrauchen kann, sind Leute, die ihre Nachbarn bespitzeln und nachzählen, wie viele Personen oder Haushalte sich gerade in der Wohnung oder Garten des Nachbarn aufhalten, oder die Polizei rufen", schreibt er in seinem Leserbrief. Auch wenn die Sache rechtlich eindeutig ist, könne das nachbarschaftliche Verhältnis so zerstört werden.

Auch bei Facebook regen sich viele unserer Leser über die Vorgehensweise des Nachbarn aus Diedorf auf. "Was ist so schlimm, wenn sich ein paar Leute treffen?", fragt ein Nutzer. Schließlich kämen auch bei der Arbeit oder in Bahn mehrere Menschen zusammen. Besonders den Eingriff in den privaten Raum durch die neuen Corona-Regeln kritisieren viele unserer Leser bei Facebook. Doch es gibt auch andere Stimmen: "Warum können sich die Leute nicht einfach an die Vorgaben halten?", fragt eine andere Nutzerin.

Hohe Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln

Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen sind derzeit lediglich Treffen zwischen zwei Haushalten mit insgesamt maximal zehn Personen in der Öffentlichkeit erlaubt. Trifft man sich mit mehr Personen als erlaubt, drohen 150 Euro Bußgeld. Zusätzlich muss der Gastgeber bis zu 5000 Euro an Bußgeld zahlen. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht kann in Bayern für alle Personen ab 14 Jahren bis zu 250 Euro kosten.

