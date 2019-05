25.05.2019

Nachbarschaftsstreit flammt auf

Augsburgs Pläne auf dem Sheridan-Gelände sorgen in Stadtbergen für Ärger. Gebäude könnten den Lärm der Bundesstraße reflektieren

Von Tobias Karrer

Wer über den Fryar-Circle Richtung Ortskern Stadtbergen radelt und innehält, um zu lauschen, hört vor allem das Gezwitscher der Vögel. Auch die B17 ist nicht laut, aber deutlich zu vernehmen. Stadtbergen fürchtet, dass sich das durch die Bebauung auf dem Sheridan-Gelände ändern könnte. Es geht um die Angst, dass die Gebäude den Lärm der Bundesstraße reflektieren. Das Thema stand am Donnerstag wieder einmal auf der Tagesordnung Stadtrats Stadtbergen.

An der Thematik hat sich kaum etwas verändert. Die Stadt Augsburg hat eine kleine Änderung an dem umstrittenen Bebauungsplan für das Sheridan-Gelände vorgenommen und aus diesem Grund wird auch Stadtbergen noch einmal eingebunden. Es geht dabei um die Herauslösung eines Gebäudes aus dem Bebauungsplan: Die historische „Halle 116“ soll nicht von den Planungen betroffen sein. Bürgermeister Paul Metz (CSU) vermutet hinter der Änderung praktische Gründe.

Trotzdem äußern sich die Fraktionen im Stadtrat erneut zu dem Thema. Den Räten ist besonders wichtig, dass Stadtbergen seine Forderungen zum Thema Lärmschutz aufrechterhält. Ein langes Plädoyer hält Günther Oppel von Pro-Stadtbergen. Da Augsburg seinen Bebauungsplan erneut auslege, sollte auch Stadtbergen seine Einwände erneut vorbringen, betont er und zitiert einige Passagen aus der offiziellen Stellungnahme Stadtbergens.

Es geht ihm allerdings nicht nur um den Lärmschutz, auch die Erschließung des Gebiets soll nicht über Stadtbergen passieren. Das habe der Stadtrat ebenfalls in seiner ersten Stellungnahme klar gemacht. Alles in allem meint Oppel: „Wir sollten unsere Einwände aktualisieren und bekräftigen“. Er fordert, den Bebauungsplan in der neuen Auslegung genau zu überprüfen.

Stadtbergen diskutiert schon lange mit dem großen Nachbarn über die Planungen am Sheridan-Areal. Seit mehr als zehn Jahren ist der Lärmschutz der Knackpunkt. Der Bebauungsplan, den der Stadtrat Augsburg selbst festgelegt hat, würde entlang der B17 „schallabsorbierende Fassaden“ vorsehen. So soll verhindert werden, dass Lärm von der Straße in die Wohngebiete im angrenzenden Stadtbergen reflektiert wird. Zu Diskussionen kam es trotzdem immer wieder, zum Beispiel beim Bau des Sheridan-Towers oder des Post SV Sportcampus. Hier wollte Augsburg die eigenen Vorgaben aufweichen, doch Stadtbergen protestierte. Der Fall des Sportzentrums ging bis vor das Verwaltungsgericht Augsburg, das der Stadt Augsburg den Rücken stärkte. Erst der bayerische Verwaltungsgerichtshof stellte dann klar, dass der Bebauungsplan „sowieso auf sehr wackeligen Beinen steht“, wie Oppel beschreibt.

Beim Bau des Sheridan-Towers hatte Stadtbergen Erfolg. Eigentlich war keine schallabsorbierende Fassade geplant, nachdem der Stadtrat Stadtbergen eingegriffen hatte, wurde aber eine Lösung gefunden.

Bei der aktuellen Sitzung beruhigt Paul Metz: Über Stadtbergens offizielle Stellungnahme zum Bebauungsplan habe der Stadtrat in Augsburg noch gar nicht beraten. Auch bei der neuen Auslegung gehe es nur um die „Halle 116“. Deshalb schlägt Metz seinen Kollegen im Stadtrat auch vor, keine neuen Einwände zu erheben und die erste Stellungnahme zu Lärmschutz und Verkehr am Sheridan-Gelände aufrecht zu erhalten. Der Stadtrat stimmt einem entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung zu, nur Günther Oppel stimmt dagegen.

