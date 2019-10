vor 47 Min.

Nachwuchs spielt moderne Lieder

Musikverein Thierhaupten lässt jedes Jahr die Jugend auftreten

Thierhauptens Jugend zeigte im Tassilosaal des Klosters Thierhaupten, was sie musikalisch gelernt hatte. Bereits zum 15. Male fand das Nachwuchskonzert des Musikvereins Thierhaupten unter dem Motto „Unsere Jugend macht Musik“ statt. Dabei wurde wieder deutlich, dass sich der Musikverein um die Zukunft keine Sorgen machen muss. 26 Kinder haben im Juni neu angefangen und sind auf dem besten Wege, das Gesamtorchester zu erobern. Das Konzert eröffnete ein Blechensemble unter der Leitung von Josef Kretzmann mit dem Klassiker „Kein schöner Land“.

Richtig stolz war anschließend Georg Neukirchner auf seinen neuen Klangkörper in der Bläserklasse. Obwohl die 26 Nachwuchsmusiker erst seit Juni mit ihren Instrumenten üben, brachten sie das Schulstück „Let’s Play“ und die „London Bridge“ mehr als ordentlich zu Gehör. Deutlich länger als vier Monate spielen die vier darauf folgenden Klarinettentrios zusammen. Ein Saxofonensemble spielte unter der Leitung von Georg Neukirchner die beiden Klassiker „Tears in Heaven“ von Eric Clapton und die Titelmelodie des „Rosaroten Panthers“. „Mia redn boarisch“ legten sich zum letzten Programmteil Veronika und Maximilian Kienberger in ihrer Moderation für die Jugendkapelle fest. Sie kündigten gewohnt launisch zunächst „Y.M.C.A.“ und dann zwei Medleys mit den größten Hits von Boney M. und den Beach Boys an. Bewusst habe man diesmal zugunsten der Moderne auf konzertante Blasmusik verzichtet, so Dirigent Andreas Glatzmeier, der die Jugendkapelle erst Anfang des Jahres übernommen hatte. Die Gäste dankten mit viel Applaus. (ww)