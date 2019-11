30.11.2019

Nächste Runde im Streit über Erweiterung

Rat debattiert über die Pläne des Stahlwerks

Die Debatte über die Erweiterungspläne des Stahlwerks geht in die nächste Runde. Wie berichtet, will die Max-Aicher-Gruppe einen Teil des geschützten Bannwalds fällen, der an das Werk angrenzt, um neue Anlagen und Hallen zu bauen. Am Mittwoch, 4. Dezember, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beschäftigt sich der Marktgemeinderat Meitingen mit diesem Thema. Dabei geht es um die Anregungen aus der vorgezogenen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung. Laut Bürgermeister Michael Higl kamen dabei gut 800 Seiten zusammen. Das stellt eine Mammutaufgabe für die Gemeinderäte dar. Ihre Unterlagen für die Sitzung umfassen rund 650 Seiten.

Am Ende der Diskussion wird es aber keine Entscheidung über die Frage geben, ob die Gemeinde die Rahmenbedingungen dafür schafft, damit die Max-Aicher-Gruppe ihre Erweiterungspläne verwirklichen kann. Laut der Tagesordnung soll es am Ende einen Billigungs- und Auslegungsbeschluss geben. Das heißt, die Pläne in ihrer überarbeiteten Form werden nochmals öffentlich ausgelegt.

Ein weiteres Thema ist der Antrag der Lech-Stahlwerke zur Kapazitätserhöhung auf 1,4 Millionen Rohstahlerzeugung im Jahr. Außerdem geht es um die Lärmproblematik und die Frage, ob der Werksbetreiber eine sogenannte „Gemengelage“ geltend machen kann. Diese stellt einen letzten Ausweg dar, wenn trotz aller Bemühungen bei ungünstig engen räumlichen Bedingungen eine Einhaltung der Grenzwerte nicht möglich ist. Dann kann ein Zwischenwert festgelegt werden, der über den normalerweise erlaubten Werten liegt. Zu diesen beiden Punkten kann der Gemeinderat eine Stellungnahme abgeben.

Weitere Themen sind der Bebauungsplan für den geplanten Solarpark der SGL und der Bebauungsplan „Schmidtenfeld“. (elhö)

