10:57 Uhr

Nächtlicher Stromausfall in Meitingen und Umgebung

Im nördlichen Landkreis Augsburg gab es in der Nacht auf Mittwoch einen längeren Stromausfall in mehreren Gemeinden. Was für die Störung verantwortlich ist.

Von Sören Becker

Am Mittwoch gab es am Mittwoch gegen zwei Uhr morgens einen größeren Stromausfall in den Gemeinden des nördlichen Landkreises Augsburg. Störungen wurden aus dem nordwestlichen Teil von Herbertshofen, dem Biberbacher Ortsteil Affaltern und dem Meitinger Ortsteil Erlingen gemeldet. Auch in Langweid kam es zu vereinzelten Störungen.

Müssen die Lechwerke jetzt größere Bauarbeiten am Stromnetz machen?

Nach Angaben der Lechwerke (LEW) war die Störung gegen vier Uhr behoben. Das Problem war ein technischer Defekt an einem Untergrundkabel zwischen Biberbach und Langweid. Im Laufe des Mittwochs soll mit einem Kabelmesswagen überprüft werden, ob größere Bauarbeiten nötig werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen