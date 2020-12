18:30 Uhr

Nagelstudiobetreiberin beantragt Corona-Hilfen und landet vor Gericht

Plus Ein Paar aus dem Landkreis erfährt in den Fernsehnachrichten, vom Anspruch auf Corona-Hilfen. Weil sie nicht genau zugehört haben, stehen sie nun vor Gericht.

Von Sören Becker

Wegen Unregelmäßigkeiten bei ihrem Antrag der Corona-Soforthilfe müssen eine Nagelstudiobetreiberin und ihr Mann aus dem westlichen Landkreis sich vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Den beiden wurde Subventionsbetrug zur Last gelegt. "Ich wusste nicht genau, wo ich den Antrag stellen musste", beteuerte die Nagelstudiobetreiberin vor dem Amtsgericht Augsburg. Deswegen hatte sie den Antrag zwischen März und April dreimal gestellt, unter anderem auch bei der Stadtverwaltung in München, bis er schließlich durch die Regierung von Schwaben bewilligt wurde. Aber das war nicht das Einzige, was die Staatsanwaltschaft misstrauisch machte.

Corona-Sofort-Hilfen sind nur für Fixkosten gedacht

Die Angeklagte betreibt das Nagelstudio in ihrem Haus und hat keine Angestellten. Deswegen habe sie auch keine Fixkosten, so die Staatsanwaltschaft. Die Soforthilfen dürfen aber nur dazu eingesetzt werden, Liquiditätsengpässe zu bedienen. Die Angeklagte nutzte sie allerdings, um ihren Einnahmenausfall auszugleichen. Weiterhin war es in den Augen der Staatsanwaltschaft verdächtig, dass die Zahlungen auf das Konto des Lebenspartners der Angeklagten eingezahlt werden sollten. So etwas deute häufig auf eine Betrugsmasche oder Steuerhinterziehung, erklärte Richter Dominic Semsch. "Ich lasse mich immer in bar bezahlen und zahle das Geld auf das Konto meines Freundes ein", erklärte die Angeklagte. Sie habe gar kein eigenes Konto.

Die anderen Unregelmäßigkeiten erklärte sie mit ihrem Unwissen. Sie habe nicht gewusst, dass die Corona-Hilfen nicht benutzt werden dürften, um ihren Verdienstausfall auszugleichen. Außerdem habe sie nicht gewusst, wo die Hilfen zu beantragen seien. Da sie keine Rückmeldung bekommen habe, habe sie es mehrfach getan. Sie habe angenommen, dass die ersten Anträge wirkungslos verpuffen oder im Laufe des Prozesses gebündelt würden.

Wie sich vor Gericht herausstellte, hat die Betreiberin des Studios hohe Schulden und einen erwachsenen Sohn, den sie unterstützen muss. Daher sei sie froh gewesen, überhaupt Geld zu bekommen, als sie in ihrem Nagelstudio keine Aufträge mehr annehmen durfte. Anstatt der Fixkosten habe sie ihren Verdienstausfall geltend gemacht. Die Bedingungen für die Auszahlung habe sie gelesen, aber nicht verstanden. Es habe ihr ferngelegen, sich Geld zu erschleichen, auf welches sie keinen Anspruch gehabt habe.

Subventionsbetrug ist auch strafbar, wenn er aus Versehen passiert

Wie Richter Semsch sie informierte, spielt das allerdings keine Rolle für den Tatbestand. "Ob die Täuschung absichtlich war, spielt beim Subventionsbetrug keine Rolle. Der Antragsteller ist dafür verantwortlich, dass alle Angaben auf dem Antrag stimmen." Fälle wie ihre seien häufig, weil viele Anträge nicht eingängig geprüft worden seien und trotz Fehlern im Antrag bewilligt wurden, so der Richter. Die Angeklagte könne froh sein, dass nur einer der Anträge bewilligt worden sei. Ansonsten hätte sie mit einem deutlich höheren Strafmaß rechnen müssen. Ein weiterer Glücksfall für die Dame: Semsch verständigte sich mit Staatsanwalt Benjamin Lüdiger, die beiden erfolglosen Anträge nicht in das Urteil einzubeziehen. Diese seien zu unbedeutend, um für das Gericht relevant zu sein.

Die Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 600 Euro (60 Tagessätze à zehn Euro) verurteilt. Außerdem muss sie die Kosten des Verfahrens tragen und die Hilfen zurückgeben.. Diese Tagessätze sind besonders niedrig. Bei Hartz-IV-Empfängern werden 15 Euro angesetzt. "Arbeitslosengeld-II-Empfänger bekommen allerdings im Gegensatz zu Ihnen ihre Wohnung bezahlt", erklärte Semsch die Entscheidung. Die beiden Angeklagten entschieden sich, das Urteil anzunehmen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen