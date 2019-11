25.11.2019

Nathalie küsst – Theater aus Leidenschaft

In der Stadthalle Neusäß geht es um eine originelle Geschichte einer unerwarteten Liebe

Von Rosmarie Gumpp

Nach drei Jahren Ehe kommt Nathalies Ehemann François bei einem tragischen Unfall ums Leben. Um von ihrer Trauer nicht überwältigt zu werden, stürzt sich Nathalie in die Arbeit und steigt die berufliche Karriereleiter nach oben. Aber sie geht keine Liebesbeziehung mehr ein und weist auch sehr deutlich ihren Chef zurück. Allerdings: Eines Tages küsst sie ihren vierschrötigen, aus Schweden stammenden Mitarbeiter Markus ungestüm auf den Mund.

Der Diplommathematiker, der in seiner Welt der Zahlen lebt, weiß nicht, wie ihm geschieht. Der schüchterne Mitarbeiter verlässt daraufhin verwirrt das Büro. Der für beide unerwartete Kuss erweckt zwei einsame Menschen zu neuem Leben. Als Markus sie auf den Kuss vom Vortag anspricht, erinnert sie sich nicht daran, entschuldigt sich für ihr Verhalten. Enttäuscht zieht Markus sich auf das Dach des Bürogebäudes zurück. Dort findet ihn Nathalie, nimmt seine Einladung zu einem Essen an. Jetzt entdeckt Nathalie in dem Kollegen einen empfindsamen und humorvollen Menschen. Bei einem Spaziergang macht Markus Nathalie eine Liebeserklärung. Im Büro allerdings weigert Markus sich, seine Geliebte nur eines Blickes zu würdigen, zu seinem Selbstschutz, wie er sich das einzureden versucht. Natürlich endet alles mit einem Happy End.

Mit Leichtigkeit und viel Humor zeigte das a.gon-München – Theater aus Leidenschaft – die originelle Geschichte einer unerwarteten Liebe. Einer Liebe, die sich über innere Vorstellungen der Protagonisten ebenso hinwegsetzt wie über die Erwartungen des Umfelds. Nathalie lernt, dass man seinem Herzen bedingungslos vertrauen kann, denn nur das Herz kennt den Weg zum Glück weit besser als der Kopf.

In der romantischen Komödie nach dem Erfolgsroman von David Foenkinos spielte folgende Schauspielprominenz: Ursula Buschhorn (Nathalie), Peter Kremer (Markus), Michel Guillaume (Charles), Alisa Riccobene (Chloe, die Mitarbeiterin aus dem Büro), Michael Stark (Musiker, Kellner, Postbote). Ursula Buschhorn gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen des deutschen Fernsehens. 1994 wurde sie für eine Hauptrolle in der ZDF-Serie „Alle meine Töchter“ besetzt. Als Serientochter von Jutta Speidel und Günther Mack wurde sie einem Millionenpublikum bekannt. Sie ist immer wieder in Fernsehproduktionen zu sehen. Peter Kremer absolvierte seine Schauspielausbildung in Essen. Einem breiten Fernsehpublikum ist der Schauspieler durch die Serie „Siska“ bekannt geworden. In 56 Episoden verkörperte er die Titelfigur Peter Siska. Michel Guillaume wurde bereits mit 14 Jahren für die „Leutersbronner Geschichten“ engagiert. Seit 1992 kennen die Fernsehzuschauer den Mimen als Kommissar Theo Renner aus der Serie „Soko 5113/Soko München“, für die er immer wieder in neuen Fällen ermittelt. Alisa Riccobene, die im Stück „Nathalie küsst“ die Chloe verkörpert, wurde in Augsburg geboren. Sie absolvierte eine Musicalausbildung und war bereits im Familienmusical „Die Schneekönigin“ oder in „Cabaret“ als Kit-Kat-Girl in der Augsburger Inszenierung zu bewundern. Michael Stark ist Musiker, Schauspieler, Komponist und Texter. Er erhielt Gesangs- und Dramatikunterricht. Stefan Zimmermann inszenierte „Nathalie küsst“, Thorin Kuhn führte Regie, für das Bühnenbild zeichnete sich Paul Lerchbaumer verantwortlich, die Kostüme sind unter der Regie von Monika Maria Cleres ausgewählt, Michael Stark spielte die Gitarrenarrangements, Licht und Technik funktionierten durch Michael Wünsch und Lothar Grassl, Tourneeleitung und Maske hatte Anne Gollasch.

Am Ende der Aufführung gab es für die Schauspieler viel Applaus und einen Blumengruß von Kulturbüroleiterin Anneli Bronner.