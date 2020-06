vor 53 Min.

Neue Ausstellung im Exerzitienhaus

In Leitershofen sind derzeit Bilder von Erich Schickling zu sehen

Bilder von Erich Schickling zu Passion und Auferstehung sind bis zum 25. September im Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen zu sehen. „Wegen der Sperrung des Hauses durch die Corona-Pandemie haben wir uns entschlossen, die sehenswerten Bilder zu den üblichen Öffnungszeiten des Hauses zugänglich zu halten“, erklärt Norbert Streit, geschäftsführender Direktor des Exerzitienhauses.

Die Ausstellung zeigt neben exemplarischen Originalen wie beispielsweise dem großformatigen Bild „Ostermorgen“ überwiegend Reproduktionen von Hinterglasbildern in Originalgröße. Erich Schickling (1924 - 2012) studierte an der Kunstakademie München, war Meisterschüler bei Josef Hillenbrand und lebte in Ottobeuren/Eggisried. Er ist bekannt für die Gestaltung von Glasfenstern, Altar-, Kreuzweg- und Meditationsbildern und Wandmalereien in und außerhalb Bayerns. Schickling sagte einst über sich: „Mir ist es wichtig, den geheimen Sinn, der in uns angelegt ist, durch die Malerei zu erhellen. Unmittelbar ist immer wieder das Glas das Medium, welches mich fasziniert, nicht Abbilder zu schaffen, sondern im Gleichnis des Transzendenten in mir und in allem innezuwerden.“

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten im Exerzitienhaus besucht werden. Nähere Informationen gibt es unter www.exerzitienhaus.org. (inst)

