31.12.2019

Neue Bläsergruppe tritt erstmals auf

Voller Konzentration, mit einer gehörigen Portion Nervosität sowie großer Freude am gemeinsamen Musizieren spielte die Erwachsenenbläsergruppe ihr erstes Konzert in der Gemeindehalle in Meitingen.

Mitte Oktober entstand die Idee einer Erwachsenenbläserklasse. 20 Musiker haben ihr erstes Konzert gegeben

Von Steffi Brand

Es ist die Zeit der Weihnachtskonzerte, doch das, was am Mittwochabend in der Gemeindehalle in Meitingen stattfand, lässt sich mit keinem anderen Weihnachtskonzert vergleichen. Eingefunden hatten sich über 20 Personen, die erst seit Oktober miteinander musizieren. Mitte Oktober, als Simone und Walter Möckl einen ersten Infoabend zur Erwachsenenbläserklasse anboten (wir berichteten), hat der passionierte Musiker und Lehrer optimistisch versprochen: „Bis Weihnachten wird die Erwachsenenbläserklasse ,Jingle Bells’ gemeinsam spielen.“ Möckl sollte recht behalten.

Vor allem der Spaß am gemeinsamen Musizieren eint die Gruppe, die jedoch unterschiedlicher nicht sein könnte. Für Anne Klöck aus Nordendorf ist die Erwachsenenbläserklasse die Chance, um nicht allein zu musizieren. Die 75-Jährige spielt Querflöte und hat gemeinsam mit der 79-jährigen Hannelore Reutin-Gaiser ein kleines Solo im Rahmen des ersten Konzerts der Erwachsenenbläserklasse spielen dürfen.

Auch Birgit und Markus Sölch werden weiter in der Erwachsenenbläserklasse musizieren. Die 48-Jährige aus Herbertshofen erklärt: „Ich habe immer bereut, kein Instrument gelernt zu haben.“ Ursprünglich liebäugelte sie mit dem Saxofon, das sie ohnehin zu Hause hatte, doch beim Probespielen wurde ihr klar: „Die Klarinette passt besser zu mir.“ Mit dem Saxofon hat sich hingegen ihr Ehemann Markus angefreundet. Der 48-Jährige erklärt: „Ich hatte immer vor es zu lernen, doch es wurde nie etwas draus.“ Petra Speer aus Meitingen spielt ebenfalls die Klarinette, doch die Intention der 51-Jährigen aus Meitingen ist eine andere: „Ich kann meinen Sohn jetzt viel besser zeigen, dass man üben und lernen muss, um etwas zu erreichen.“ Friedrich Rebelein aus Thierhaupten hat bei der Erwachsenenbläserklasse die Klarinette seiner Tochter wieder zum Klingen erbracht. „Die hat 20 Jahre nur rumgelegen“, erklärt der 62-Jährige. Seine Frau spielt das Saxofon in der Gruppe. Sie war es auch, die ihn dazu überredet hat, bei der Erwachsenenbläserklasse mitzumachen. Nun musizieren sie gemeinsam und der 62-Jährige hat ein erklärtes Ziel: „Ich übe so lange, bis ich im Bierzelt mitspielen darf.“ Zu den Jüngsten der Erwachsenenbläsergruppe gehört die 21-jährige Stephanie Ganschinietz aus Thierhaupten. Eigentlich sei sie nur mit zur Informationsveranstaltung gekommen, weil ihre Freundin gerne Saxofon lernen wollte, erklärt sie. Doch dann wartete eben dort ein Schlagzeug auf die 21-Jährige und sie war sofort Feuer und Flamme: „Schlagzeug wollte ich schon immer mal spielen.“ Daher fungiert sie nun als Taktgeberin der Erwachsenenbläserklasse.

Mindestens ebenso begeistert war auch Initiator Möckl selbst, der sich noch gut an die Anfangszeit im Oktober erinnert. Mit Eifer seien die Mitglieder der Erwachsenenbläserklasse nicht nur regelmäßig zu den Proben erschienen. Sie fanden sich sogar eher dazu ein, als er selbst dort war. „Auch kleinere Übungsgruppen haben sich zusammengetan“, sagt Möckl. Was die Gruppe bis dato geleistet hat, freut den passionierten Musikfan sehr.

