vor 52 Min.

Neue Buslinie in Dinkelscherben

Fahrplan der Linie 507 wird erweitert

Gute Nachrichten für Pendler und Busreisende: Die AVV-Regionalbuslinie 507 durch Dinkelscherben wird erweitert. Davon sollen Fahrgäste aus Schempach, Häder, Neuhäder, Lidach Au und Dinkelscherben profitieren.

Ab dem 15. Dezember enden die Fahrten nicht mehr – wie bislang – in Au, sondern am Dinkelscherber Bahnhof. Damit wurde die Linie um die neuen Haltestellen „Schulzentrum“, „Ortsmitte“ bis zur neuen Endstation „Bahnhof“ erweitert. Für die Ortsteile bedeute das eine bessere Anbindung an Dinkelscherben, teilt die Gemeinde mit. Die Haltestelle „Schulzentrum“ schaffe zudem eine bessere Anbindung an das nahe gelegene Wohngebiet. Busreisende können künftig mit der Linie 507 und mit Umstieg in die Straßenbahnlinie 2 zum Beispiel die Uniklinik erreichen. (AL)