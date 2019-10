Neue Freibäder in Adelsried und Altenmünster? So geht es weiter

Plus Es wird über neue Bäder im Holzwinkel diskutiert. Nun könnte es Geld aus München geben. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Geht es nach dem Willen der Bürger, ist das neue Freibad bei Adelsried bereits beschlossene Sache. Das zeigt eine Befragung aus dem Frühjahr. Politisch ist es aber noch ein weiter Weg, bis die ersten tatsächlich ins Wasser springen können.

Landtagsabgeordneter Fabian Mehring (Freie Wähler) will nun für Fördergelder aus München organisieren. Konkret sind die Pläne aber noch nicht. Weiter ist unklar, ob sich die Gemeinden ein Bad überhaupt leisten wollen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Freibädern zusammengestellt:

Wer steckt hinter den Plänen zu neuen Naturfreibädern?

Schon vor Jahren gab es eine Untersuchung möglicher Standorte für ein Freibad im Holzwinkel. 2011 scheiterte das Projekt allerdings aus finanziellen Gründen. Seit 2016 beschäftige man sich wieder mit dem Thema. Das Projekt wird nun vom „Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster“ betreut. 2015 haben sich darin die sechs Gemeinden Adelsried, Altenmünster, Bonstettens, Emersacker, Heretsried und Welden zusammengeschlossen. Neben den Holzwinkelgemeinden beschäftigt sich auch die Gemeinde Altenmünster mit einem neuen Bad.

Wo könnten die Bäder entstehen?

Die aktuellen Pläne sehen einen Standort zwischen Adelsried und Kruichen. Dort könnte das gemeinsame Bad der Holzwinkelgemeinden entstehen. Über ein weiteres Bad wird in Altenmünster nachgedacht. Die Gemeinde möchte sich nicht an dem Freibad bei Adelsried beteilligen, weil dieser Standort zu weit weg ist, erklärte Altenmünsters Bürgermeister Bernhard Walter. Der potenzielle Standort für das zweite Bad bei Altenmünster liegt neben dem Wohnmobilstellplatz am Ortsausgang Richtung Hennhofen.

Was ist eigentlich ein Naturfreibad?

Statt mit Chlor wird das Wasser in diesen Bädern rein biologisch aufbereitet. Chemikalien sind im Naturpool strikt verboten. Das führt auch dazu, dass das Wasser etwas grüner wirkt, als das in einem herkömmlichen Bad. Neben dem Schwimmbecken gibt es in Naturbädern ein Aufbereitungsbecken mit Schilf, Seerosen oder anderen Pflanzen. Das Wasser zirkuliert und wird so natürlich gereinigt. Ein Naturfreibad gibt es zum Beispiel bereits in Fischach.

Wie könnte das neue Bad bei Adelsried aussehen?

Dafür gibt es bereits konkrete Pläne. Sie sehen eine Gesamtfläche von gut 10 000 Quadratmetern für das Bad vor. Zu sehen ist ein großer Schwimmbereich sowie ein Bereich für Nichtschwimmer und ein Kinderplanschbecken. Außerdem soll es einen Sprungturm geben. Neben dem Aufbereitungsbecken, das in etwa so groß sein muss wie das Schwimmbecken, ist ein Gebäude mit Kiosk, Umkleiden und Duschen geplant. Der Planer geht davon aus, dass bis zu 2000 Besucher täglich ins Holzwinkel-Bad kommen könnten. Das potenzielle Freibad in Altenmünster könnte ähnlich aussehen.

Wie sollen die Bäder betrieben werden?

Ohne ehrenamtliche Helfer wird es schwierig, meinen die Verantwortlichen. Vorbild für die Arbeit der Freiwilligen könnte ein Bad im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech sein. Betrieben wird es von einem Verein. Das heißt: Bademeister, Kioskbetreiber und alle Helfer arbeiten ehrenamtlich. Engagement, das auch im Holzwinkel notwendig wäre.

Wie steht es um die Finanzierung der Bäder?

Diese Frage ist noch völlig offen. Aktuell gibt es nur eine grobe Kostenschätzung für das Bad bei Adelsried. Sie beläuft sich auf rund 4,2 Millionen Euro. Allein die Baukosten sollen demnach bei rund 2,8 Millionen Euro liegen. Die Planer gehen davon aus, dass für den Bau Aussicht auf hohe Fördergelder besteht. Im Hintergrund stehe eine Förderzusage des Krumbacher Amtes für ländliche Entwicklung, erklären die Freien Wähler in einer Mitteilung. Diese Förderung sei allerdings auf höchstens eine Million Euro gedeckelt. Zusätzlich könnte nun Geld aus München kommen. Nach einem Gespräch mit Bauminister Hans Reichhart erklärte Mehring: „Ich bin zuversichtlich, dass nun weiteres Geld aus München kommt“. Eine konkrete Zusage gibt es aber noch nicht.

Was müssen die Gemeinden zahlen?

Auch das steht noch nicht fest. Klar ist: Für das Bad bei Adelsried müssten sich die Holzwinkelgemeinden zusammen tun. Für das Bad in Altenmünster wäre die Kommune allein verantwortlich. Ein Vorschlag lautet, dass die Holzwinkelgemeinden je nach Entfernung zum potenziellen Bad mehr oder weniger zahlen müssen. In Adelsried sieht man diesen Vorschlag sehr skeptisch.

Wie geht es nun weiter?

Noch gibt es keinen Beschluss für ein neues Bad. Dieser müsste aus den Gemeinderäten der betroffenen Kommunen kommen. Weldens Bürgermeister Peter Bergmeier erklärte vor kurzem, eine Eröffnung vor 2022 sei „illusorisch“. Auch in Altenmünster ist das Bad wohl noch in weiter Ferne. „Ein Freibad steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenliste“, sagte Bürgermeister Bernhard Walter.