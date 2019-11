18.11.2019

Neue Gesichter im Kindergarten

In der Zusmarshauser Kinderbetreuung gibt es eine Menge neuer Gesichter. Mit dabei ist auch eine neue Köchin für den neuen Kindergarten in Zusmarshausen und ein neuer Kinderpfleger in Gabelbach.

In der Zusmarshauser Kita haben die Erzieherinnen Annalena Enkelmann und Rosalie Jancar in der ersten Jahreshälfte ihre Arbeit aufgenommen. Rosalie Jancar ist zum September in die Außenstelle der Kita gewechselt und leitet dort die Krippengruppe. Sie wird von Erzieherin Jennifer Poppe unterstützt. Dem Team gehört auch die Kinderpflegerin Franziska Vogt an, die dort zusammen mit der langjährig beschäftigten Erzieherin Sonja Watzal die Kindergartenkinder betreut.

Ebenfalls seit September arbeiten Erzieherin Nadine Gerstberger und die beiden Kinderpflegerinnen Sindy Lettinger und Patricia Obinu im Kindergarten Zusmarshausen. Mit dem Umzug in den neuen Kindergarten hat sich gezeigt, dass für die Vorbereitung des Essens eine Küchenkraft nötig wird. Diese Hilfe konnte mit der Köchin Christine Scherer gesichert werden.

Im Kindergarten Streitheim ersetzt bereits die Kinderpflegerin Anna Grauding die Vorgängerin Marlene Groß, die mehr als 40 Jahre dort beschäftigt war und in ihren Ruhestand verabschiedet wurde.

Sichtlich wohl und wie der Hahn im Korb fühlt sich der neue Kinderpfleger Tim Pohlers im Kindergarten Gabelbach. (AL)

