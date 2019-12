vor 9 Min.

Neue Liste für den Gemeinderat

Die Bürgerliste Zusmarshausen geht als neue Kraft für den Zusmarshauser Rat ins Rennen. Ihr Bürgermeisterkandidat ist kein Unbekannter in der Marktgemeinde

Die Bürgerliste Zusmarshausen (kurz: BLZus) geht als neue politische Kraft für den Zusmarshauser Gemeinderat erstmals bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 an den Start. Mit Stefan Vogg präsentiert die Bürgerliste Zusmarshausen einen Bürgermeisterkandidaten aus der Heimat.

Nun hat die Liste auch ihre Kandidaten für den Gemeinderat nominiert. Hierbei konnten mit Ben Matthes und Stephan Tobias Müller, beide wohnhaft in Gabelbach, noch zwei weitere Kandidaten nominiert werden, sodass jetzt 16 Bewerberinnen und Bewerber auf der Bürgerliste Zusmarshausen für die Wahl in den Marktgemeinderat antreten werden. Außerdem wurde über die Listenplatzierungen abgestimmt. Die Bürgerliste Zusmarshausen ist besonders stolz, sechs engagierte Damen ins Rennen um einen Platz im Gemeinderat schicken zu können. Ebenfalls sind fast alle Ortsteile von Zusmarshausen mit zum Teil mehreren Kandidatinnen und Kandidaten vertreten. Eine letzte Hürde muss die neue Bürgerliste jedoch noch nehmen: Um endgültig die Zulassung zur Wahl zu bekommen, braucht es 120 Unterschriften von in Zusmarshausen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern, die sich noch bis zum 3. Februar im Rathaus in die Unterstützerliste (Bürgermeister und Gemeinderat) eintragen können. Damit wird lediglich die Zulassung der neuen Bürgerliste zur Wahl unterstützt.

Unterstützer werden weder Mitglied noch sonst in einer Weise zu etwas verpflichtet. Eintragen können sich Interessierte zu folgenden Zeiten:

8 bis 12 Uhr.

13 bis 16 Uhr Uhr.

13 bis 17 Uhr.

13 bis 18 Uhr. (AL)

