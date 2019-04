vor 50 Min.

Neue Satzung macht flexibler

Zusamzeller ändert Passus für den Vorstand und wählt neu

Die Freiwillige Feuerwehr Zusamzell änderte bei ihrer Jahresversammlung die Satzung. Beisitzer können nun bei Bedarf auch Vorstandsmitglieder werden, wenn im Vorstand nicht mehr genügend Personen zur Verfügung stehen. Die Führungsmannschaft wurde teilweise neu gewählt. Erster Vorsitzender ist Gerhard Tilp, sein Stellvertreter ist Erich Mozet.

Weitere Ergebnisse der Wahl: Kassenwart Erwin Glenk, Schriftführer Wolfgang Langer, Kommandant Erwin Schuster, Stellvertreter Florian Mahler, Gerätewart Florian Brandl, Atemschutzwart Tobias Mahler. Mit Feuerwehrkreuzen in Silber wurden auf der Versammlung Wolfgang Kanefsky, Erwin Glenk und Jürgen Gütter geehrt.

Gerhard Tilp ließ das Jahr Revue passieren. Die Feuerwehr stellte den Maibaum auf, nahm an der Florianwallfahrt nach Violau und am Volkstrauertag teil, ebenso an Festen der Feuerwehr Agawang und des Gartenbauvereins Zusamzell. Der scheidende Kommandant Wolfgang Kanefsky wurde zum Ehrenkommandanten ernannt und dankte für die Unterstützung seiner Arbeit. Sein Nachfolger, Kommandant Erwin Schuster, berichtete, dass die Wehr mit 53 Personen und vier Gruppen aktiv ist. Neben 26 Schulübungen und mehreren Kursen gab es den Besuch der Kreisbrandinspektion. Die Wehr war bei Wald- und Hausbränden sowie bei der Tierrettung gefordert. (fmi)