vor 36 Min.

Neue Schilder für Wanderwege in den Westlichen Wäldern

Plus Das Wanderwegenetz in den Westlichen Wäldern wird erneuert. Mit der neuen Beschilderung will der Naturparkverein Wanderern einen zusätzlichen Service bieten.

Von Tobias Schertler

„Möchtest du am Ende des Weges anders sein?“ Zitate wie dieses regen an, tief in sich zu gehen. Auf dem Staudenmeditationsweg ist das seit 2008 möglich. An neun Meditationsstationen können sich Wanderer auf ihrer Reise von Fischach bis ins Unterallgäu inspirieren und zum Nachdenken anregen lassen. Derzeit wird an weiteren Stationen gearbeitet.

13 neue Meditationstafeln sollen über den Winter entstehen. Jede Tafel ist dabei einem bestimmten Thema gewidmet, wie die Geschäftsführerin des Naturparkvereins, Eva Liebig, sagt. „Zum Beispiel gibt es eine Bewusstseinsmeditation oder Atemmeditation.“ Mit einer Eröffnung in den Stauden ist allerdings nicht vor Frühling zu rechnen - pandemiebedingt. Liebig betont trotzdem schon mal einen Aspekt, der ihr besonders wichtig ist. „Es ist ein Weg, der von Menschen aller Religionen genutzt werden soll.“

Nicht nur in den Stauden entsteht Neues

Weiter genutzt werden soll auch das restliche Wegenetz, das sich über die Westlichen Wälder erstreckt. Bis Ende 2021 wird eine komplette Neugestaltung des Wanderwegenetzes angestrebt, vorerst nur im Landkreis Augsburg. Es ist laut Liebig aber angedacht, die Strecken der anderen Landkreise zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls zu erneuern.

Die Aktualisierung sei nötig gewesen, sagt Liebig. „Das Netz ist veraltet, und an manchen neuralgischen Punkten ist gar keine Beschilderung.“ Wanderwegebetreuer hätten die mancherorts fehlenden Tafeln entdeckt. „Die wurden vielleicht mitgenommen oder von einem Lkw abgefahren“, vermutet Liebig. Das Netz sei schließlich schon mehrere Jahrzehnte alt.

Kosten für Planung und Materialien belaufen sich auf rund 330.000 Euro

Für die nächsten Jahrzehnte hat sich der Naturparkverein zusätzliche Informationen auf den Wegen einfallen lassen. Neben der standardmäßigen Angabe, wohin die Wanderer gerade laufen, sollen sie darüber hinaus erfahren, wie viel Zeit bis dahin noch gebraucht wird.

Das ist der Naturpark Westliche Wälder 1 / 3 Zurück Vorwärts Hauptsächlich erstreckt sich das Gebiet über den Landkreis Augsburg. Der größte Teil der 1200 Quadratkilometer großen Fläche liegt in der Region.

Die Landschaft besteht zu 45 Prozent aus bewaldetem Gebiet, von Süd nach Nord verlaufen viele Bachtäler. Bekannte Landschaften des Naturparks sind der Holzwinkel um Welden, die Reischenau bei Dinkelscherben und die Stauden um Fischach.

Der südlichste Punkt des einzigen Naturparks Mittelschwabens liegt in der Nähe von Mindelheim bei Türkheim, der nördlichste in Mertingen bei Donauwörth.

Die Berechnung dafür erfolge aus Erfahrungs- und Durchschnittswerten. Dazu würden naheliegende Orte ausgeschildert werden. Die Kosten für Planung und Materialien belaufen sich auf rund 330.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen