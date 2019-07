00:34 Uhr

Neuer Bauamtschef aus Kaufering

Wechsel im Rathaus von Stadtbergen. Ulrich Lange hört auf

Die Stadt Stadtbergen bekommt einen neuen Stadtbaumeister: Wenn der langjährige Chef des Bauamtes Ulrich Lange im Herbst in Ruhestand geht, folgt auf ihn der 49-jährige Rainer Biedermann. Das berichtet unsere Lokalausgabe Landsberger Tagblatt. Biedermann ist bislang noch Verwaltungschef der Marktgemeinde Kaufering im Landkreis Landsberg am Lech. Voraussichtlich wird er seinen Dienst zum 1. September beginnen. Biedermann war zuletzt sechs Jahre Geschäftsstellenleiter im Rathaus Kaufering und davor zwölf Jahre lang in gleicher Position in der Gemeinde Penzing. (wund,jah)

Themen Folgen