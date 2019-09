vor 3 Min.

Neuer Bus zum Diedorfer Gymnasium

AVV verbessert das Angebot

Schüler des Gymnasiums in Diedorf aus der Umgebung von Zusmarshausen und Horgau können sich ab dem neuen Schuljahr, das am 10. September beginnt, über einen einfacheren Schulweg freuen.

Denn der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) führt die AVV-Regionalbuslinie 509 ein, mit der für die Fahrgäste ein Umstieg an der Haltestelle „Biburg, Post“ wegfällt. Dies bringt auch eine Verbesserung für Pendler nach Augsburg: Die AVV-Regionalbuslinie 506 ab Zusmarshausen nach Augsburg werde so entlastet, heißt es in einer Pressemitteilung des Verkehrsverbundes.

Montag bis Freitag an Schultagen beginnt die Fahrt an der Haltestelle „Wörleschwang, Kirche“ um 7.01 Uhr, abgestimmt auf den Unterrichtsbeginn. Über Wollbach, Zusmarshausen, Herpfenried, Bieselbach, Streitheim, Auerbach, Horgau, Schäfstoß, Biburg, Kreppen und Vogelsang erreicht der Gelenkbus um 7.41 Uhr die Haltestelle „Diedorf, Bahnhof“.

Nach Unterrichtsschluss bringt die neue AVV-Regionalbuslinie 509 die Fahrgäste entweder um 13.18 Uhr oder um 15.30 Uhr nach dem Nachmittagsunterricht ab „Diedorf, Bahnhof“ wieder zurück.

„Mit der neuen AVV-Regionalbuslinie 509 bieten wir den jungen Fahrgästen die Möglichkeit, ihren Schulweg entspannt und ohne stressiges Umsteigen zurückzulegen“, sagt Olaf von Hoerschelmann, Geschäftsführer des AVV. (AL)

