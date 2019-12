vor 20 Min.

Neuer Radweg verbindet die Landkreise Augsburg und Günzburg

Nach knapp sechs Monaten Bauzeit ist der Weg zwischen Baiershofen und Rechbergreuthen eingeweiht worden. Die Strecke kostet rund 1,5 Millionen Euro.

Von Josef Thiergärtner

Der erste Radweg der Gemeinde Altenmünster in den Landkreis Günzburg ist fertig. Er verbindet die Ortsteile Baiershofen und Rechbergreuthen. Nun wurde der neue Weg offiziell eingeweiht.

Bereits Ende 2014 begannen die Planungsüberlegungen, um die Lücke von circa 2300 Metern zwischen den beiden Orten über die Landkreisgrenze hinweg zu schließen. Umso erfreuter zeigte sich Bernhard Walter, Bürgermeister von Altenmünster, dass er nach einer relativ kurzen Bauzeit von knapp sechs Monaten eine große Anzahl von Gästen an dieser reizvollen Ecke des Naturparks Augsburg – Westliche Wälder begrüßen konnte. Gekommen waren neben Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer, der stellvertretenden Günzburger Landrätin Simone Riemenschneider-Blatter, dem Landtagsabgeordneten Georg Winter und Alfred Sauter auch mehrere Vertreter der beteiligten Behörden und Gemeinden.

Alle Wünsche und Planungen sind nutzlos, wenn nicht der wichtigste Teil in diesen Überlegungen, nämlich die Grundstücksbesitzer mitspielen, betonte Walter in seinem Grußwort. Bei diesem Projekt war die Bereitschaft vorhanden. Zwei Kilometer südlich bei der Verbindung von Neumünster nach Landensberg fehle diese Zustimmung allerdings noch.

Landrat Martin Sailer geht von mehr Radfahrern aus

In Zukunft werde es immer mehr Radfahrer geben, merkte Landrat Martin Sailer an. Deshalb sei es wichtig, die vorhandenen Lücken im Radwegenetz zu schließen. Radwege verbinden Orte, bedeuten aber auch ein hohes Maß an Sicherheit für Radfahrer und Spaziergänger, meinte die stellvertretende Landrätin Simone Riemenschneider-Blatter an. Auf den Radwegen treffen viele unterschiedliche Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer mit und ohne Strom, aber auch landwirtschaftliche Fahrzeuge aufeinander, stellte Landtagsabgeordneter Georg Winter fest. Er würde diese Wege deshalb künftig auf drei Meter verbreitern. Johannes Kranzfelder von der ausführenden Baufirma widersprach dieser Überlegung. „Vielleicht gibt es in 50 Jahren gar keine Autos mehr, und die Radfahrer können die Straßen nutzen“, meinte er ironisch aufgrund der klimapolitischen Entwicklung.

Nach der Segnung durch die Pfarrer Winfried Prinz und Peter Gürth fasste der Bürgermeister der Gemeinde Winterbach, Karl Oberschmid nochmals die Zahlen des Gemeinschaftswerkes zusammen. Rund 4,3 Kilometer beträgt die Gesamtlänge des Radweges. Etwa 3,4 Kilometer befinden sich im Landkreis Günzburg, 900 Meter im Landkreis Augsburg. Dort ist am Ortsrand von Baiershofen im gleichen Zug auch eine Querungshilfe an der Kreisstraße entstanden. Die Kosten für den Radweg belaufen sich auf insgesamt 1,5 Millionen Euro, etwa 1,1 Millionen entfallen auf die Gemeinde Winterbach, 410000 Euro auf die Gemeinde Altenmünster. Etwa 70 Prozent dieser Gelder erwarten die beiden Kommunen an Zuschüssen vom Freistaat und von den Landkreisen.

