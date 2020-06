vor 51 Min.

Neuer Rot-Kreuz-Laden öffnet

Wie an bisher drei anderen Standorten im Landkreis wird auch in Gersthofen im September ein Rotkreuz-Laden eröffnen.

Dafür werden Ehrenamtliche gesucht. Infoabend im Juli

Gut erhaltene Kleidung, Haushaltswaren und Deko für kleines Geld – das bieten die Rot-Kreuz-Läden im Landkreis. Am 3. September öffnet das vierte Geschäft dieser Art in Gersthofen in der Ludwig-Hermann-Straße 42.

Mit der Mission „Menschen helfen Menschen“ wird hier ein neues soziales und ehrenamtliches Projekt ins Leben gerufen. Rund 110 Rot-Kreuz-Läden gibt es in Bayern, was für eine Erfolgsgeschichte spricht, aber ebenso den Bedarf an diesen Einrichtungen aufzeigt.

Im Laden werden in moderner, freundlicher Ladenatmosphäre gut erhaltene Kleidung und Textilien aus Privatspenden und Neuware aus Firmenspenden angeboten. Erstmalig werden in dem neuen Laden auch nicht elektrische Haushaltsartikel und Deko als sogenanntes Schatzkästchen angeboten. Möbel können nicht verkauft werden. Die Kostenbeträge werden gering sein, wobei Personen mit geringem Einkommen noch zusätzlich 50 Prozent Rabatt erhalten. Diese Aktion führt das BRK im Landkreis aus eigener Initiative weiter.

Etwaige Überschüsse aus dem Projekt fließen direkt in die Sozialarbeit des Roten Kreuzes für gemeinnützige Projekte ein. Zum Start und zum Ausbau dieses Angebotes freut sich das Rote Kreuz sehr über interessierte Menschen, die gerne freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich mithelfen möchten. Gerne auch ausschließlich für dieses Projekt. Sie können hier sozial aktiv werden, ein gemeinnütziges Projekt unterstützen und Verantwortung übernehmen. Versichert sind die Freiwilligen über die neue BRK-Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit.

Das BRK lädt hierzu herzlich ein zu einem Infotermin für freiwillige Helfer am Mittwoch, 15. Juli, um 18.30 Uhr in das Rot-Kreuz-Haus, Daimlerstraße 1, in Gersthofen.

Der dortige Saal ist groß genug, um das nötige Hygienekonzept und die Abstandsregeln zu erfüllen.

Über gut erhaltene Kleider und andere Spenden freut sich das BRK. Möbel können leider nicht angenommen werden. (AL)

Themen folgen