06.08.2019

Neues Auto für die Sozialstation

„Wir investieren weiter in der Region für pflegebedürftige Menschen und wünschen den Pflegerinnen und Pflegern allzeit unfallfreie Fahrt“, erklärten die Bankvorstände Karl Rau und Hermann Scherer von der Raiffeisenbank Augsburger Land West bei der Übergabe eines neuen Autos an die Sozialstation.

In diesem Jahr gab es eine Spende in Höhe von 5000 Euro aus dem Zweckertrag des Gewinnsparens gefördert durch die Raiffeisenbank Augsburger Land West eG für die Sozialstation. Die Ökumenische Sozialstation Neusäß-Diedorf-Dietkirch gGmbH konnte so bereits das vierte von fünf Autos an ihrem Standort Diedorf mit dem Logo der Raiffeisenbank Augsburger Land West eG anschaffen.

Die Partnerschaft zwischen der Raiffeisenbank und der Sozialstation besteht schon seit vielen Jahren. (AL)

