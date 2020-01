vor 53 Min.

Neujahrsgrüße an die Nachbarn

In Gessertshausen rückt Bürgermeister Jürgen Mögele die Menschen und das Miteinander in den Vordergrund

Von Tobias Karrer

Auf allen Tischen im neuen Bürgerhaus in Gessertshausen lagen beim Neujahrsempfang bunte Zettel in Briefgröße: Vordrucke für freundliche Neujahrsgrüße an den Nachbarn. Am Ende des offiziellen Teils forderte Mögele die Besucher des Neujahrsempfangs dazu auf, die Vordrucke zu nutzen und ihren Nachbarn ein paar „nette Dinge“ zu sagen. Mögeles erster Neujahrsgruß ging an Silvia Kugelmann, die Bürgermeisterin von Kutzenhausen.

Die Neujahrsansprache des Bürgermeisters stand unter dem Motto des „Aufeinanderzugehens“. Er wolle sich nicht lange mit einem Bericht über die Aktivitäten der Gemeinde im vergangenen Jahr aufhalten. Den meisten Besucher seien die wichtigsten Punkte sicherlich von der Gessertshauser Bürgerversammlung im November noch in Erinnerung.

Zwei Dinge schienen ihm im vergangenen Jahr besonders wichtig: Gleich zweimal bedankte er sich bei den ehrenamtlich Engagierten in Gessertshausen und im Besonderen bei der Feuerwehr, die ihre Einsatzbereitschaft erst kürzlich bei der Brandserie in Gessertshausen wieder unter Beweis gestellt hätte. Außerdem erwähnte er das „wunderbare Team“ in seinem Rathaus, das ihm immer den Rücken freihalte und ohne das die Gemeindearbeit kaum möglich wäre.

Schnell wurde klar: Mögele ging es in seiner Neujahrsansprache um Harmonie in der Gemeinde. Beispielsweise sagte er ans Publikum gewandt: „Sie alle, die Sie hier versammelt sind, machen Gessertshausen so lebens- und liebenswert.“ Das Glück, in Gessertshausen zu leben, sollte man viel mehr nach außen tragen. Das sei auch das beste Marketing für die Gemeinde.

Allerdings hatte Mögele auch viele nachdenkliche Kommentare zum vergangenen Jahr. Er würde denen, „die sich heute wieder nach Autorität und Stärke in der Politik sehnen“, gerne zurufen, dass man die Herausforderungen der Zukunft nicht im Alleingang lösen könne. In diesem Zusammenhang sprach er auch über soziale Gerechtigkeit. „Armut ist oft unsichtbar“, so der Bürgermeister. Allerdings führe sie zu Ausgrenzung, und das sei eine Gefahr für die Demokratie. „Auch in Gessertshausen leben einige Familien mit Kindern von Hartz IV. Diesen Menschen müssen Gemeinde und Gemeinderat gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.“ Das erfordere vor allem Investitionen in Kindergärten, Schulen und Vereine. Eines der besten Beispiele in Mögeles Augen: „Der Ort, an dem wir uns heute versammelt haben. Unser Haus für Kinder.“

Auch globale Themen streifte er während seiner Ansprache. Krisen und Umbrüche verunsicherten die Menschen: US-Präsident Trumps Handelspolitik, das Brexit-Chaos, der Klimawandel oder die Digitalisierung, in seinen Augen „die größte gesellschaftliche Revolution der letzten 200 Jahre“. Gerade in einer vernetzten Welt werde es nicht mehr möglich sein, dass jeder seine eigenen Interessen verfolgt.

In diese Richtung gingen auch die Grußworte von Landrat Martin Sailer. Vor allem die Kinder- und Jugendsprechstunden des vergangenen Jahres hätten ihn zuversichtlich gestimmt. Nur wenige konkrete Projekte kamen zur Sprache. Bürgermeister Mögele kündigte an, ab diesem Jahr alle Wasserleitungen in Gessertshausen überprüfen zu lassen und abzusichern. Die Aufbereitungsanlage in Deubach sei ein erster Schritt.

Sailer erwähnte derweil das „gemeinsame Ringen um das dritte Gleis“, das auch in Zukunft weitergehen werde. Zur Staudenbahn sagte er: „Wir sind auf einem guten Weg, ich glaube, sie wird kommen.“ Außerdem kündigte er Investitionen von 200000 Euro in einen neuen Spielplatz beim Kloster Oberschönenfeld an und versprach, dass der Landkreis auch das Kunst- und Kulturzentrum am Weiherhof „weiter anschieben“ werde.

